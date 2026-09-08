Las obras de emergencia de El Pris cambian: la calle principal no tendrá que cerrar

Las obras de emergencia previstas en El Pris, en Tacoronte, serán modificadas para reducir su impacto sobre la calle principal del núcleo costero. Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento y representantes vecinales han acordado redimensionar parte de las conducciones previstas, lo que permitirá evitar el cierre completo de la vía durante los trabajos.
La actuación responde a los daños y problemas de evacuación de agua registrados tras la borrasca Therese y cuenta con una inversión aproximada de 1,4 millones de euros. El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad hidráulica de la zona y reducir el riesgo de inundaciones, desbordamientos y arrastres durante episodios de lluvias intensas.
El acuerdo se alcanzó este martes, 8 de septiembre, durante una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Tacoronte entre técnicos y responsables de ambas administraciones y representantes de la Asociación Vecinal El Sargo.
El proyecto cambia para evitar el cierre de la calle principal
El principal cambio respecto a la propuesta inicial afecta al tamaño de algunas conducciones.
Según la información facilitada por el Cabildo, la nueva solución técnica permitirá utilizar una conducción de menor dimensión que la prevista inicialmente. Con ello se pretende evitar que la calle principal de El Pris tenga que permanecer cerrada durante la ejecución de los trabajos.
Sí podrán producirse cortes puntuales y de corta duración, regulados mediante señalización y personal de obra.
El objetivo es mantener el acceso al núcleo mientras avanzan los trabajos, una de las principales cuestiones planteadas durante las reuniones mantenidas con los vecinos.
La modificación no supone, sin embargo, rehacer todo el proyecto. Las actuaciones previstas en la zona litoral se mantienen porque las administraciones consideran que son necesarias para evacuar el agua.
Qué obras están previstas en El Pris
La intervención fue presentada inicialmente en agosto como una obra de emergencia sobre la TF-165 y su entorno.
El proyecto contempla nuevos colectores, pozos de registro, bajantes escalonados, adecuación de cunetas y puntos de descarga, una nueva obra de drenaje transversal y medidas para proteger el terreno frente a la erosión. También incluye la reposición de los firmes afectados.
La inversión anunciada entonces ascendía a 1,4 millones de euros y el plazo previsto era de aproximadamente ocho meses. El Ayuntamiento informó en agosto de que el inicio estaba previsto para ese mismo mes.
Según la nueva comunicación, ya se han iniciado algunas intervenciones en la zona alta de la vía que conduce a El Pris.
Las inundaciones de marzo, origen de la actuación
La obra está directamente relacionada con las consecuencias de la borrasca Therese, que afectó a Tenerife durante el pasado mes de marzo.
En El Pris se produjeron inundaciones y escorrentías que afectaron al núcleo costero y a viviendas situadas aguas abajo de la carretera. Las administraciones plantearon posteriormente una intervención para incrementar la capacidad de evacuación de las aguas pluviales.
En agosto, el Cabildo presentó el proyecto a los residentes y aseguró entonces que permitiría abordar los problemas de inundaciones y escorrentías de la zona. La propuesta ahora anunciada introduce modificaciones después de las observaciones planteadas por los vecinos.
Todavía quedan aspectos por cerrar
El acuerdo no supone que la solución técnica esté completamente definida.
Cabildo, Ayuntamiento y representantes vecinales han acordado continuar trabajando durante los próximos días en varios aspectos técnicos pendientes.
También existen intervenciones que afectan a parcelas privadas y cuya tramitación seguirá correspondiendo al Ayuntamiento de Tacoronte.
Por tanto, la principal novedad es el acuerdo para reducir las dimensiones de algunas conducciones y mantener abierta la principal vía de acceso a El Pris durante las obras, aunque el proyecto definitivo todavía tiene cuestiones técnicas por concretar.