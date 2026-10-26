La Laguna da un paso clave para construir 50 viviendas de alquiler asequible

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa), ha adjudicado por 8,87 millones de euros la construcción de 50 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible en Tejina. La promoción contará con pisos de dos y tres dormitorios y la previsión municipal es que las obras comiencen a principios de 2027.
La empresa CITANIAS Obras y Servicios, SLU será la encargada de ejecutar los trabajos, que tendrán un plazo de 24 meses desde su inicio. La adjudicación se ha producido tras un procedimiento de licitación al que se presentaron tres empresas.
El proyecto se desarrollará sobre suelo de titularidad municipal y contará con financiación del Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y fondos europeos.
Dónde estarán las 50 viviendas protegidas de Tejina
La nueva promoción residencial se levantará en una parcela municipal de 3.586 metros cuadrados, situada en la calle Auchón de Tagarafate, en su encuentro con la calle El Gofio, dentro de la Unidad de Actuación Tejina 5.
El proyecto contempla la construcción de un edificio colectivo distribuido en tres portales accesibles, todos ellos dotados de ascensor.
Las 50 viviendas protegidas tendrán dos y tres dormitorios y estarán destinadas al alquiler asequible, una modalidad que busca facilitar el acceso a una vivienda a hogares que cumplen determinados requisitos económicos y administrativos.
El inmueble también dispondrá de plazas de aparcamiento y trasteros, además de zonas ajardinadas y espacios comunes exteriores.
La construcción incorporará criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad, conforme a la normativa aplicable a este tipo de promociones.
Cuándo comenzarán las obras de las viviendas en Tejina
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha explicado que la previsión es que los trabajos puedan comenzar a principios de 2027, siempre que se completen los trámites administrativos pendientes.
La adjudicación todavía puede ser recurrida mediante un recurso especial en materia de contratación, para el que existe un plazo de 15 días hábiles.
Una vez transcurrido ese periodo, o resueltos los posibles recursos, se podrán completar los procedimientos necesarios para formalizar el contrato.
A partir del comienzo efectivo de las obras, la empresa adjudicataria dispondrá de 24 meses para ejecutar la promoción.
Por tanto, si los trabajos arrancan a principios de 2027 y se cumple el calendario previsto, la construcción podría finalizar a principios de 2029. Esta fecha es orientativa y no constituye un plazo oficial de entrega de las viviendas.
Cómo se financiarán las nuevas viviendas de alquiler asequible
La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 8.872.202,62 euros y tendrá financiación procedente de distintas administraciones y programas públicos.
Entre las fuentes de financiación se encuentran el Ayuntamiento de La Laguna, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el Programa de Actuación Integrada (PAI) 2025-2029, y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
También se utilizarán recursos obtenidos mediante la gestión del patrimonio público municipal de suelo, a través de los mecanismos previstos en la legislación urbanística.
La promoción ampliará el parque de vivienda protegida destinado al alquiler en el municipio.
Por el momento, no se han comunicado los precios de los alquileres, los requisitos para acceder a las viviendas ni la fecha de apertura del procedimiento de adjudicación a los futuros inquilinos.