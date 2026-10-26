Buenavista del Norte aspira a convertirse en el municipio que represente a Canarias en el concurso navideño ‘Juntos Brillamos Más’ de Ferrero Rocher, una iniciativa que permitirá a la localidad ganadora recibir una iluminación especial por Navidad. Las votaciones comienzan este lunes, 26 de octubre, y la participación ciudadana será decisiva.
El municipio tinerfeño se enfrenta en esta primera fase a Villa de Mazo, en La Palma. Ambos competirán por conseguir el mayor número de apoyos y acceder a la siguiente ronda, donde el representante canario se medirá con otros municipios españoles.
La edición de 2026 reúne a 34 municipios de toda España, dos por cada comunidad autónoma. El concurso busca elegir, mediante votaciones populares, qué localidad recibirá la iluminación navideña de la marca.
Cómo votar por Buenavista del Norte en el concurso de Ferrero Rocher
Las personas interesadas en apoyar la candidatura de Buenavista del Norte pueden participar desde este lunes, 26 de octubre, a partir de las 10:00 horas.
Para hacerlo, deben acceder a la página web oficial de Ferrero Rocher, donde se desarrolla el proceso de votación.
En esta primera ronda, los votos determinarán cuál de los dos municipios canarios continúa en el certamen.
Por tanto, tanto Buenavista del Norte como Villa de Mazo necesitan el respaldo ciudadano para seguir avanzando y optar a la iluminación navideña.
Buenavista del Norte busca representar a Canarias
La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, ha destacado que la participación en esta campaña supone una oportunidad para promocionar el municipio y dar a conocer su patrimonio natural, cultural e histórico.
La regidora ha defendido que Buenavista tiene una luz especial y que “brilla por su gente, sus paisajes y sus tradiciones”.
La candidatura pretende aprovechar la repercusión de la campaña navideña para aumentar la visibilidad del municipio tinerfeño.
El resultado de esta primera fase determinará si Buenavista del Norte o Villa de Mazo representa a Canarias en la siguiente ronda de ‘Juntos Brillamos Más’.