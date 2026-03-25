El Pris, incomunicado tras el paso de la borrasca Therese

Las fuertes lluvias asociadas a la borrasca Therese afectaron especialmente a algunos municipios, como es el caso de Tacoronte. Allí, a esta hora de la mañana, es imposible acceder a pueblos como el Pris.
Este pequeño núcleo costero se vio azotado por lluvias que dejaron hasta 60 litros de agua por metro cuadrado en una hora, provocando destrozos en instalaciones y edificios.
Debido a ello, ya que se están llevando labores de limpieza en la zona, el acceso a El Pris se encuentra actualmente cortado. En el día de ayer, vecinos de tres edificios tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas.
Canarias ha contabilizado 42 incidencias relacionadas con la borrasca entre la medianoche y las 06.00 horas de este martes, la mayoría en Tenerife, relacionadas con crecidas de barrancos, acumulaciones de agua, incidentes en carreteras, problemas eléctricos y desprendimientos, sin que se hayan registrado personas afectadas ni heridas.
En concreto, 40 de los incidentes se produjeron en Tenerife en los municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte y El Sauzal, mientras que los otros dos se registraron en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado este miércoles a EFE el 112.