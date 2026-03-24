Alerta roja en Tenerife por lluvias de 60 mm en una hora: suena el aviso ES-Alert en los móviles del Norte

La emergencia por la borrasca ‘Therese’ ha alcanzado su nivel más crítico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de Canarias ha elevado a alerta roja el aviso por lluvias torrenciales en Tenerife, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), precipitaciones que podrían descargar hasta 60 mm en apenas una hora. Este escenario, calificado de “peligro extraordinario”, afectará con especial virulencia al área metropolitana y al municipio de Tacoronte.
Ante la gravedad de los pronósticos, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha comparecido para anunciar medidas excepcionales de aviso a la población. “Vamos a declarar la alerta máxima en todo el norte de Tenerife. Va a sonar en los móviles el sistema ES-Alert”, confirmó Dávila, quien hizo un llamamiento a la calma ante el estruendo que emiten los dispositivos: “Pedimos mucha tranquilidad; es una medida para garantizar que la información llegue a todos”.
El aviso ES-Alert ha saltado en los dispositivos móviles de la zona norte y metropolitana de la Isla, con una serie de recomendaciones y avisos ante la “alerta máxima” por lluvias.
Un martes negro: 653 incidentes en solo 18 horas
El impacto de ‘Therese’ está siendo devastador en términos de gestión de emergencias. Desde que comenzara el temporal el pasado miércoles, el CECOES 112 ha registrado un total de 1.783 incidentes en todo el archipiélago. Sin embargo, la jornada de este martes ha pulverizado todos los registros: solo entre la medianoche y las 18:00 horas se han contabilizado 653 casos, superando con creces los 350 registrados el viernes, que hasta ahora era el día de mayor impacto.
Aunque la provincia de Las Palmas concentra actualmente el 59,39% de los incidentes (con Gran Canaria en el 55,80% y bajo emergencia por inundaciones pluviales), el foco de riesgo se desplaza ahora hacia Tenerife, que ya acumula el 34,72% de los casos de la provincia occidental.
Previsión: Lluvias persistentes y rachas de 90 km/h
Se espera que la mayor incidencia de las lluvias se mantenga en Tenerife durante las próximas horas, con carácter puntualmente persistente. Al final de la jornada, la inestabilidad se trasladará también a La Palma, donde se prevé un aumento del viento con rachas de entre 70 y 90 km/h en cumbres y medianías del oeste. Aunque el viento podría amainar a partir de las 22:00 horas, se mantiene la incertidumbre hasta la madrugada del miércoles.
Recomendaciones de seguridad y autoprotección
Desde la Dirección General de Emergencias se insiste en la importancia de la responsabilidad ciudadana:
- Evite desplazamientos: No circule por vías secundarias ni zonas de interior. Respetar siempre la señalización de carreteras cerradas.
- Barrancos: Bajo ningún concepto intente cruzar el caudal de un barranco. Si detecta a alguien en peligro, llame inmediatamente al 112.
- Protección en el hogar: Cerrar y asegurar puertas y ventanas. Pequeñas protecciones en los accesos pueden ayudar a frenar la entrada de agua.
- Al volante: Si la tormenta le sorprende conduciendo, disminuya la velocidad y nunca atraviese tramos inundados para evitar que la fuerza del agua arrastre el vehículo.