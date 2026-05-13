Los cielos de Canarias no terminarán de despejar en este tramo final de la semana. Según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago se prepara para recibir un aumento de la nubosidad que dejará lluvias débiles y persistentes, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.
No obstante, el fenómeno más destacado será el viento, que podría registrar rachas muy fuertes en las cumbres de Tenerife durante las próximas horas, complicando la situación en las zonas más altas de la isla.
Jueves, 14 de mayo: nubosidad y viento en cumbres
El jueves estará marcado por un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro).
- Precipitaciones: son probables lluvias débiles y ocasionales en el norte, sin descartarlas en el resto de zonas por la tarde.
- Viento: soplará moderado del norte, con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste. Atención a las cumbres centrales de Tenerife, donde se esperan rachas muy fuertes de madrugada.
- Temperaturas: pocos cambios. Las capitales se moverán entre los 18°C de mínima y los 22-23°C de máxima.
Viernes, 15 de mayo: lluvias persistentes en el norte
- Precipitaciones: cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con lluvias débiles pero persistentes. En el resto de zonas, no se descartan chubascos ocasionales.
- Viento: seguirá el componente norte moderado, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. En las costas del sur y suroeste predominarán las brisas.
- Temperaturas: estabilidad térmica. Santa Cruz de Tenerife marcará una mínima de 17°C y Las Palmas de Gran Canaria se mantendrá en los 18°C.
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