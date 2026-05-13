Un microbiólogo tinerfeño analizará el caso del “barco del hantavirus” en una charla divulgativa en La Laguna

El Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) celebrará este viernes, 15 de mayo, una charla divulgativa sobre el hantavirus, coincidiendo con el debate generado en torno al conocido como “barco del hantavirus”. La conferencia tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala San Borondón, en La Laguna.
La actividad estará a cargo del microbiólogo tinerfeño Samuel Rodríguez Martín, especialista en microbiología y divulgación científica, quien abordará la descripción del patógeno, sus vías de transmisión y los posibles escenarios futuros relacionados con esta enfermedad.
El encuentro se desarrollará en la sede del CCPC, ubicada en la calle Daute número uno, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, y está abierto al público interesado en conocer más detalles científicos sobre un asunto que ha generado atención mediática en los últimos días.
Un especialista en microbiología y divulgación científica
Samuel Rodríguez Martín nació en Santa Cruz de Tenerife en 1993 y es originario de San Andrés, en Anaga. Es graduado en Biología por la Universidad de La Laguna (ULL) y realizó su tesis doctoral en el Área de Microbiología de la institución académica.
Además, cuenta con formación de posgrado en Biotecnología, Microbiota Humana y Profesorado. Actualmente ejerce como profesor titular en el centro de Formación Profesional Abad Serrador, una labor que compagina con la divulgación científica y el activismo.
La charla, organizada por el CCPC, busca ofrecer información rigurosa y accesible sobre el hantavirus, una enfermedad viral que ha vuelto a situarse en el foco de interés público tras las últimas informaciones relacionadas con un barco que permanece bajo seguimiento sanitario.