Ojos en el cielo de La Laguna: así es la nueva unidad de drones de la Policía Local

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha presentado esta semana la nueva Unidad Funcional de Drones de la Policía Local del municipio, la cual permitirá ampliar la capacidad de respuesta de los agentes implicados en distintas situaciones de emergencia y en grandes eventos multitudinarios. La puesta de largo de estos dispositivos y del personal cualificado para su manejo se desarrolló en el entorno de la plaza de La Concepción.
Durante el acto, el edil responsable de este Departamento en el Consistorio, Badel Albelo, destacó que “con este nuevo equipamiento de última generación podremos actuar con mayor rapidez y precisión en circunstancias como el rescate de víctimas de un accidente, la supervisión y revisión de infraestructuras en momentos críticos, monitoreo de zonas de difícil acceso o el control de tráfico y aforo en grandes congregaciones de personas”.
El concejal lagunero también señaló que con la puesta en marcha de esta Unidad Funcional de Drones, la Policía Local da un paso más en el proceso de modernización de sus recursos, apostando por la innovación para ofrecer un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía. Progresivamente, este equipo de intervención irá incorporando nuevas tareas y recursos.
Drones con sensores de calor y cámaras avanzadas
Estas aeronaves contarán con sensores de calor y cámaras de tecnología avanzada que proporcionarán imágenes en directo desde grandes distancias, las cuales serán de gran utilidad para reorganizar efectivos y diseñar distintas estrategias de acción sobre el terreno, tanto en entornos naturales como urbanos.
Además, los profesionales que componen esta Unidad cuentan con la formación y las habilidades necesarias para el manejo de esta tecnología, actuando conforme a la normativa vigente en materia de seguridad aérea y protección de datos.
“Hay muchas ocasiones donde la orografía o el tipo de edificación sobre el que se actúa dificulta el acceso de los agentes para poder tener un diagnóstico real de la situación de emergencia. Por ese motivo, estos drones no sólo aportarán mayor seguridad a la población lagunera, sino que evitarán situaciones de riesgo para los hombres y mujeres que cada día arriesgan su vida por el bienestar del resto de la ciudadanía”, agregó Badel Albelo.
Para la adquisición y actualización de estos dispositivos, se ha contado con el asesoramiento de la empresa especializada Alisios Dron. Esta entidad, analizando el tipo de operaciones habituales de la Policía Local, ha seleccionado las aeronaves en función del tipo de zoom, cámaras espectrales, sistema de grabación de vídeo y otras prestaciones necesarias.