Personas con discapacidad serán ‘concejales’ laguneros por un día

El Ayuntamiento de La Laguna celebrará mañana un pleno protagonizado por personas con discapacidad, con motivo del Día Europeo de la Vida Independiente. El objetivo de esta sesión plenaria extraordinaria, que se celebra por primera vez con estas características, es generar un espacio en el que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma directa su derecho a participar, opinar y decidir sobre los asuntos que afectan a su vida y a la comunidad. Este pleno permitirá trasladar sus demandas, propuestas y experiencias al centro del debate público, reforzando su papel como ciudadanía de pleno derecho.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, expresa que con este acto “abrimos este espacio institucional para que las personas con discapacidad participen en primera persona, ocupando el lugar donde se toman decisiones y ejerciendo plenamente su condición de ciudadanía. Como Ayuntamiento, creemos que una democracia de calidad es aquella que escucha, que incorpora todas las voces y que no deja a nadie fuera. Por eso, este pleno no es solo un acto simbólico, sino una expresión de nuestro compromiso con una gobernanza más participativa, inclusiva y justa”.
La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, recuerda que el Ayuntamiento “lleva varios años sumándose a esta jornada reivindicativa y de celebración, con diferentes actos, incluyendo encuentros y mesas redondas y actividades de integración como el teatro, pero es la primera vez que ponemos en marcha una iniciativa de estas características, pasar de considerar a las personas con discapacidad como sujetos pasivos a reconocerlas como agentes activos, con capacidad de decisión y con un papel fundamental en la construcción de un municipio más accesible, equitativo e inclusivo.”
Las mociones que presentarán las entidades están alineadas con seis de los ejes estratégicos que contempla el Plan Municipal de Discapacidad, en ámbitos como la accesibilidad universal, educación-formación, salud, empleo, vivienda y ocio, cultura y deporte. Además, desde el Consejo Municipal de Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal se presentará una moción para garantizar la continuidad de este Pleno por la Vida Independiente y el fortalecimiento de la participación de las personas discapacitadas.