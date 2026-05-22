Adjudicado por 58 millones el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción y Asyota Asfaltos y Obras construirá el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos, en sentido Santa Cruz, por un importe de 58.182.981 euros (IGIC incluido), para lo que contará con un plazo de 35 meses, en torno a tres años.
La actuación se realizará entre los puntos kilométricos 11,4 y 15, a lo largo de 3,6 kilómetros de carretera, desde el enlace de Guamasa hasta el aeropuerto de Tenerife Norte, donde la vía ya está formada por tres carriles. Además, se incluye la remodelación, modificación y mejora de los enlaces de Guamasa, aeropuerto y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace de acceso al aeropuerto.
Se trata de una adjudicación provisional, ya que a partir de ahora, las empresas adjudicatarias tienen un mes de plazo para presentar la documentación necesaria. Tras este periodo, el resto de empresas que optaron a este contrato, dispondrán de otros 15 días para presentar recurso, si lo estiman oportuno.
Tras décadas de atascos diarios y nueve años después de que se suscribiera el convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para la construcción del tercer carril, el 5 de julio de 2017, la adjudicación de los trabajos da inicio a una de las alternativas más esperadas para solucionar el histórico colapso de la TF-5, especialmente, a su llegada a La Laguna. Se trata de uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular, por el que pasan a diario una media de 110.000 vehículos, según datos del Cabildo tinerfeño, con más de 57.700 en sentido Santa Cruz y en torno a 51.400 en sentido Norte.
Según se explica desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, la nueva configuración de la vía, que incluye un enlace directo con el aeropuerto de Tenerife Norte, permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas, lo que, permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5.
El contrato, antes del verano
El consejero Pablo Rodríguez, que ya avanzó que el contrato de ejecución de obras se firmará antes del verano, valoró ayer “el esfuerzo técnico y administrativo realizado para agilizar este procedimiento y garantizar que las obras puedan iniciarse cuanto antes”, añadiendo que “la coordinación entre administraciones y la planificación rigurosa están permitiendo sacar adelante proyectos fundamentales para la conectividad y el desarrollo económico de Tenerife”.
La UTE Ferrovial-Asyota Construcción Asfaltos y Obras se hizo con el contrato público por muy poco, al obtener una puntuación total de 98, seguida de la UTE formada por Satocan y Vías y Construcciones, que obtuvo 97,34 puntos en el procedimiento. A la licitación concurrieron un total de nueve propuestas entre empresas y uniones de empresas. La tramitación del procedimiento de licitación ha sido ágil, dado que el inicio del expediente de contratación se publicó el 22 de diciembre del año pasado y los trabajos se han adjudicado cinco meses después.
La oferta más ajustada, jornadas de lunes a sábado y plantas de asfalto
La UTE Ferrovial-Asyota Asfaltos y Obras presentó la oferta económica más ajustada, de 58,1 millones de euros (IGIC incluido), muy por debajo de los 66,4 millones de euros consignados como presupuesto base de licitación (también con IGIC incluido).
Además, según el análisis técnico de la propuesta, la de la UTE adjudicataria fue una de las ofertas más ambiciosas en cuanto al ritmo de ejecución, al plantear explícitamente la implantación de un segundo turno de trabajo y la posibilidad de trabajar de lunes a sábado para garantizar el cumplimiento del plazo de 35 meses. Esta medida se considera fundamental para absorber las demoras típicas de la zona de Guamasa.
En cuanto a la gestión del tráfico y seguridad, se explica que introducen el concepto de obra inteligente, con balizamiento LED activo. Sus soluciones de desvíos aseguran el mantenimiento de la capacidad de la vía en todo momento, con una planificación de hitos (enlace aeropuerto, San Lázaro) coherente y detallada. Asimismo, se señala que la presencia de Asyota en la UTE es una garantía, ya que dispone de plantas de asfalto propias en la Isla, lo que asegura el suministro en las ventanas nocturnas y elimina el riesgo de dependencia de proveedores externos.