Condenado en Tenerife por apropiarse de 46.000 euros de la cuenta materna

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a una pena de un año y seis meses de cárcel como autor de un delito de estafa a un varón que sustrajo 46.000 euros de la cuenta bancaria de su propia madre sin su consentimiento, en hechos acaecidos entre mayo y junio de 2021, como se considera probado en sentencia cuya copia obra en poder de este periódico.
Más allá de la evidente gravedad de tales hechos, lo más interesante de dicho fallo judicial radica en que, tal y como sostuvo la acusación particular (ejercida por el prestigioso abogado local Alfonso Delgado), el alto tribunal tinerfeño condena igualmente a la entidad bancaria en cuestión (CaixaBank) a responder subsidiariamente por dicha cantidad (concretamente, 45.967 euros) al entender que la misma no veló adecuadamente por los derechos de su cliente.
Así, se considera probado que el hijo en cuestión, un lagunero de 41 años de edad, retiró ese dinero sin permiso de la víctima en 41 transferencias llevadas a cabo en las fechas referidas, aprovechando que tenía acceso pleno a la cuenta de su madre, ajena a que le estaban vaciando la cartilla.
Un dato relevante es que el estafador era drogodependiente y que le consta el antecedente de un robo con violencia por el que ya fue condenado antaño a diez años de cárcel.
Queda igualmente probado que el banco sabía que la mujer, de 68 años, presentaba evidentes carencias a la hora de garantizar la seguridad de su cuenta, pese a lo cual le propuso un producto financiero aliado a un servicio de banca digital que finalmente fue la vía utilizada por el estafador ante la confesa ignorancia de la mujer sobre el mismo, que reconoció no haberlo usado nunca.
En una interesante sentencia donde la Audiencia hasta detalla cómo podía haber actuado el banco para proteger los derechos de su cliente, consagrados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el Supremo ha refrendado en no pocas decisiones, para el tribunal resulta evidenciado que la sucursal tenía noticias más que sobradas del riesgo que corría la mujer, de lo que da buena muestra el hecho de que hasta el correo electrónico del hijo estaba asociado a la aplicación digital que daba acceso a la cuenta. De ahí la condena como responsable subsidiario, como reclamaba Delgado en nombre de la víctima.
Investigado en Tacoronte
En noticia que guarda relación por la victimicidad de los afectados, cabe reseñar que la Guardia Civil investiga a un hombre residente en Tacoronte como presunto autor de un delito de estafa al extraer 9.300 euros de la cuenta bancaria de su abuelo, de 93 años.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por una mujer, quien comunicó la realización de diversas extracciones de dinero desde una cuenta bancaria titularidad de su abuelo sin su consentimiento entre los meses de enero y abril de 2026.
El titular de la cuenta, que se encuentra en un centro de mayores, manifestó no haber autorizado dichas extracciones de dinero, siendo finalmente detenido otro nieto de la víctima que al parecer sustrajo la tarjeta bancaria y obtuvo el número PIN, informó la Benemérita.