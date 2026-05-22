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Puertos Canarios pone el ojo en los megayates a fin de diversificar el negocio

El ente empresarial autonómico impulsa una estrategia (2026-30) para atraer actividad económica y ordenar mejor el dominio público
Puertos Canarios pone el ojo en los megayates a fin de diversificar el negocio
Puertos Canarios pretende ampliar la actividad. | Sergio Méndez
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Puertos Canarios dedicará una parte relevante de su marco estratégico 2026-2030 a diversificar el negocio y reforzar la sostenibilidad económica del sistema, con el propósito de generar más actividad, empleo y mejores servicios; entre ellos, a los megayates.

Este documento “vivo” sujeto a modificaciones plantea inventariar y definir las características de los puertos para construir una oferta diferenciada y compatible con la sostenibilidad económica. A ello se suman acciones de promoción, presencia en ferias especializadas y una estrategia específica para captar actividad vinculada a la náutica recreativa, la pesca, los cruceros de mediana y corta eslora y los megayates.

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El plan contempla también activar suelo logístico, mejorar la oferta de servicios y establecer marcos de calidad para las empresas autorizadas o concesionadas. La finalidad es aprovechar mejor el dominio público portuario, impulsar actividades que aporten valor al entorno y reforzar la relación puerto-ciudad.

En paralelo, Puertos Canarios prevé regularizar ocupaciones de superficie, digitalizar su seguimiento y avanzar en una gestión más eficiente de concesiones y títulos habilitantes, incluyendo cláusulas sociales y medioambientales. Todo ello, con una visión de servicio público, ordenación del espacio y rentabilidad a largo plazo.

El marco económico parte de una base saneada: la cifra neta de negocio del ente alcanzó los 16,35 millones de euros en 2024 y encadenó crecimiento en el trienio 2022-2024. Bajo la denominación de Ecopuertos Autonómicos de Canarias, el ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno regional quiere consolidar inversiones con retorno, mantener un sistema equilibrado y abrir oportunidades para la economía azul.

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha presentado en San Cristóbal (Las Palmas de Gran Canaria) una propuesta de visitas guiadas y gratuitas para conocer las 52 infraestructuras.

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