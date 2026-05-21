Ya hay fecha para el nuevo euro digital: así afectará a tus tarjetas y al Bizum diario

El sistema financiero de la eurozona se prepara para una transformación de calado estratégico. El Banco Central Europeo (BCE) avanza en el desarrollo del euro digital, un proyecto que busca actualizar el dinero físico para adaptarlo a un entorno cada vez más desmaterializado.
Esta iniciativa, definida por los especialistas como un verdadero efectivo digital, operará de forma complementaria, garantizando que los billetes y monedas tradicionales sigan existiendo en el día a día de los ciudadanos.
La implantación de este modelo responde a un cambio drástico en los hábitos de consumo. El uso del dinero físico en comercios de la eurozona muestra un retroceso constante: concentró el 52% de las transacciones, frente al 59% registrado dos años antes y el 79% computado en un periodo previo. En contraposición, las operaciones con tarjeta ya alcanzan el 39% del mercado, mientras que las soluciones a través de dispositivos móviles consolidan su expansión.
Actualmente, el 70% de las compras con tarjeta dentro de la zona euro se gestionan mediante redes privadas extranjeras como Visa o Mastercard, lo que genera una marcada dependencia de proveedores internacionales. El lanzamiento del euro digital, previsto para el horizonte de 2029 si supera las evaluaciones técnicas, legales y políticas, se erige como una herramienta estratégica para reforzar la soberanía económica de la Unión Europea frente a potencias competidoras como Estados Unidos y China.
Funcionamiento y usos en el día a día
La operativa del nuevo sistema replicará la sencillez del dinero físico. Los usuarios verán que el proceso consta de cuatro etapas básicas para su uso habitual:
- Paso 1: El ciudadano crea una cuenta en euros digitales a través de su entidad bancaria habitual o mediante un organismo público como, por ejemplo, una oficina de Correos.
- Paso 2: Se carga la cuenta en euros digitales transfiriendo los fondos correspondientes desde una cuenta bancaria vinculada o depositando dinero en efectivo.
- Paso 3: Se paga en euros digitales en tiendas físicas, comercios online o a otras personas utilizando una tarjeta, la aplicación específica del euro digital o la aplicación de su propio banco. También se habilita la opción de realizar pagos sin conexión a Internet utilizando el teléfono o la tarjeta.
- Paso 4: Se guarda el dinero en la cuenta en euros digitales hasta un límite máximo fijado por las autoridades, o bien se devuelve el saldo sobrante a la cuenta bancaria de forma automática o manual.
Esta estructura facilitará múltiples gestiones cotidianas:
- Pagos transfronterizos inmediatos: Permitirá realizar envíos directos de dinero de forma instantánea y gratuita entre particulares de diferentes países de la Unión Europea, subsanando la falta de un sistema unificado actual.
- Operaciones comerciales y turismo: Los ciudadanos podrán costear compras en establecimientos físicos, supermercados o plataformas de comercio electrónico sin costes adicionales ni comisiones bancarias al viajar por el extranjero.
- Transacciones sin conectividad: El sistema habilitará la opción de efectuar pagos sin conexión a internet empleando el teléfono móvil o tarjetas específicas.
- Automatización de gastos: Facilitará la programación de abonos recurrentes, como el alquiler, así como pagos condicionales que solo se ejecutan al cumplirse ciertos requisitos, como la entrega efectiva de un pedido. El BCE aclara que el euro digital nunca será dinero programable con una finalidad o duración limitada; conservará siempre su valor idéntico al efectivo tradicional.
Límites de tenencia e impacto en la banca
Para salvaguardar la estabilidad financiera, las autoridades fijarán un límite inicial de dinero por usuario en su monedero digital, que se prevé situar entre los 2.000 y los 3.000 euros. Mariana Moyua, experta en sistemas financieros del Banco de España, explica que la institución busca trasladar las virtudes del efectivo al plano digital para atender las demandas ciudadanas. Sin embargo, la restricción de fondos resulta indispensable para evitar la fuga masiva de depósitos desde la banca tradicional hacia el BCE en coyunturas de incertidumbre económica.
La medida protege la liquidez de las entidades comerciales y su capacidad para emitir créditos, motivo por el cual los euros digitales no generarán intereses de ningún tipo. Asimismo, la transición plantea desafíos institucionales respecto a la brecha tecnológica, dado que requerirá dispositivos electrónicos que podrían dificultar el acceso a sectores de la población con menores competencias digitales, como las personas mayores o zonas con menor conectividad.