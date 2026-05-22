Sí se puede denuncia el estado de abandono del mercado de Tacoronte: “Permanece en el olvido”

El grupo de la oposición Sí se puede en el Ayuntamiento de Tacoronte denuncia el estado de abandono del mercado municipal, una infraestructura local que según el concejal José Almenara “permanece en el olvido”.
El edil tacorontero califica la situación de “alarmante” tras constatar las numerosas deficiencias que presenta el recinto. “La plaza y su terraza permanecen cerradas con candado, las escaleras mecánicas están completamente inutilizadas y los baños presentan un notable deterioro”, detalla el edil, quien añade que el abandono es visible en las zonas comunes, donde se acumulan neveras averiadas y desperfectos sin reparar.
Desde Sí se puede apuntan directamente a una “gestión deficiente” por parte del grupo de gobierno (PSOE-CC-PP) como la causa principal, que ha obligado a la gran mayoría de los puestos comerciales a cerrar sus puertas en los últimos tiempos. Para la organización, esta “dejadez” no solo daña la imagen del municipio, sino que supone un duro revés para la economía de los pequeños productores y comerciantes de la zona.
Lejos de resignarse a la pérdida de esta infraestructura, Almenara defiende la necesidad de rescatar el recinto de inmediato. “Reivindicamos una actuación urgente y una mayor adecuación de este espacio, ya que se trata de una zona con un enorme potencial para impulsar el comercio local”, subraya el concejal.
La formación ecosocialista insiste en que el mercado municipal debe ser un motor económico y un punto de encuentro vecinal basado en el producto de cercanía. Por ello, instará al Gobierno a ejecutar un plan de choque integral que resuelva los problemas de mantenimiento, repare las infraestructuras averiadas y ponga en marcha una estrategia real de dinamización comercial que incentive la apertura de nuevos puestos.