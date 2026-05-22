Un fuerte terremoto de magnitud 4,8 se siente en toda Gran Canaria

Un terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter ha sacudido las aguas al norte de la isla de Gran Canaria a las 09:50 horas (hora canaria), registrándose un temblor que se ha hecho notar de forma generalizada en la totalidad del territorio insular y que ha alcanzado a otras islas del archipiélago.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha revisado los datos automáticos de las estaciones de la red sísmica, confirmando que el movimiento se ha originado a una profundidad de 30 kilómetros. La localización del epicentro se sitúa en el mar, a una distancia de 59 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria.
Por su parte, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha certificado a través de sus canales oficiales que la Red Sísmica Canaria registró el evento con una magnitud preliminar de 4,8 en la escala de Richter.
Ante la preocupación de la población por los antecedentes sismológicos de la comunidad autónoma, los científicos de Involcan han aclarado que este terremoto no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife.
Intensidad macrosísmica y poblaciones afectadas
El IGN ha elaborado el mapa de Intensidad Macrosísmica (EMS), detallando los puntos de la geografía canaria donde los ciudadanos han reportado la vibración con mayor claridad. El nivel máximo alcanzado ha sido de intensidad III, una escala en la que el temblor es percibido de forma nítida en el interior de los edificios.
Las poblaciones de Gran Canaria que han registrado una intensidad III son las siguientes:
- Becerril, en Santa María de Guía de Gran Canaria.
- Carrizal, en el municipio de Ingenio.
- El casco urbano de Gáldar, así como los núcleos de Los Quintanas y Piso Firme.
- Puerto de las Nieves, en Agaete.
- Tenteniguada, en el municipio de Valsequillo de Gran Canaria.
Asimismo, se ha documentado una intensidad II-III y II en zonas como Agüimes, El Lomo (Valleseco), el núcleo alto de Almatriche (Las Palmas de Gran Canaria), Casa de la Cal (Vega de San Mateo) y Temisas.
El temblor se sintió en Fuerteventura y Tenerife
Los testimonios de los ciudadanos y los registros de las estaciones confirman que el fenómeno también ha sido percibido en islas vecinas. Habitantes de la localidad de Betancuria, en Fuerteventura, han asegurado haber escuchado un fuerte ruido asociado al movimiento de tierra, además de sentir el temblor.
En la isla de Tenerife, el seísmo también ha dejado constancia de su fuerza, con reportes oficiales de ciudadanos que han sentido el temblor en municipios como el Puerto de la Cruz y Güímar.
En localizaciones de Gran Canaria como Agaete, Mogán y La Aldea de San Nicolás, los testigos directos describen que las estructuras interiores se movieron de forma visible durante un espacio de tiempo que se prolongó por varios segundos.