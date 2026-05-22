Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, tras el “inusual” terremoto de 4,8: “Hay algo ahí que acumula energía”

El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, ha analizado de forma pormenorizada el escenario sismológico actual tras el terremoto de 4,8 registrado este viernes al norte de Gran Canaria. Un evento que se originó a 30 kilómetros de profundidad y fue sentido en decenas de localidades de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
El máximo responsable del IGN en el archipiélago ha arrojado luz en Televisión Canaria sobre la naturaleza de este movimiento, confirmando que nos encontramos ante un fenómeno de origen tectónico.
Domínguez ha matizado que se trata de una situación “que no es habitual, pero no extraño”, remarcando que el epicentro se situó en una franja marítima que no es típica para la sismicidad regularizada, al encontrarse notablemente lejos de la zona sísmica normalmente activa del archipiélago.
Choque de placas y acumulación de energía
A pesar de la sorpresa inicial entre la población de las tres islas afectadas, el experto recordó que la historia sísmica de la región ya contempla antecedentes similares. “No es la primera vez que vemos movimientos de esta índole en zonas poco activas”, aseveró el geólogo, tratando de contextualizar el comportamiento del subsuelo.
Respecto a las causas físicas que han desencadenado este fuerte movimiento, el director del centro sismológico admitió las dificultades para precisar el foco exacto, aunque apuntó a dinámicas globales de la región. “No sabemos exactamente el origen, pero es posible que tenga que ver con el choque de la corteza oceánica de las islas con la continental africana”, detalló Domínguez.
El especialista argumenta que los datos demuestran la existencia de una estructura subterránea inactiva a simple vista: “Está claro que hay algo ahí que acumula energía durante mucho tiempo y cada cierto tiempo se libera en forma de estos terremotos, que son moderados”.
Descartada la vía volcánica y previsión de réplicas
Una de las principales preocupaciones ciudadanas tras un temblor de magnitud 4,8 es su posible relación con el vulcanismo. En este sentido, la valoración de Domínguez es tajante. “Por la zona donde se produce y el tipo de sismicidad, al 99% se descarta que tenga vinculación con actividad volcánica”, afirmó con rotundidad.
El experto explicó que el comportamiento de los sismos volcánicos sigue un patrón completamente diferente al registrado en esta ocasión: “De ser así vendría en forma de enjambre, de eventos. Eso no es lo que está ocurriendo”, sentenció, reafirmando que, “en principio, es de origen tectónico”.
El IGN monitoriza de cerca la evolución de la zona tras registrarse dos réplicas seguidas de 2,2 mbLg a las 10:24 horas y de 3,3 a las 10:43 horas. Sobre la posibilidad de que continúen los temblores en el mismo sector, Domínguez mantiene la cautela. El director explicó que “no suelen darse demasiadas réplicas de terremotos de esta índole en Canarias”, si bien lanzó una advertencia clara para las próximas horas: “No se puede descartar que se den, incluso de magnitud similar. Pero no es lo normal”.
Un laboratorio para entender el suelo canario
La inusual propagación del sismo, que se dejó sentir de manera simultánea en tres islas, ofrece un valor científico añadido para los investigadores. Itahiza Domínguez hizo hincapié en que “tampoco es habitual en Canarias que un terremoto se sienta en tres islas a la vez”.
El análisis de los datos macrosísmicos ha revelado una curiosidad geológica: en la zona norte de Fuerteventura el temblor se ha percibido con una mayor intensidad que en Tenerife. Según el director del IGN, este factor resulta muy valioso para la investigación, ya que “nos sirve para saber cómo funciona el suelo en Canarias” ante la llegada de ondas de gran alcance.
Finalmente, el director del IGN en las islas ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para recabar el mayor número de testimonios posibles. Domínguez insta a toda la población que haya percibido el temblor a rellenar el cuestionario macrosísmico disponible tanto en la página web oficial del Instituto Geográfico Nacional como en su aplicación móvil, un paso esencial para completar el mapa de intensidades del archipiélago.