Los abogados tinerfeños nombran Decana de Honor a Carmen Pitti

Presidido por su actual responsable, Mila Pacheco, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) celebró anoche su tradicional acto de jura de los nuevos letrados, cita celebrada en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife y que, con la presencia de destacadas autoridades judiciales, políticas y sociales del Archipiélago y nacionales, tuvo sus momentos álgidos con el reconocimiento de Carmen Pitti como Decana de Honor de dicha institución y la entrega del premio que cada año conceden los letrados tinerfeños, siendo galardona en esta ocasión la presidenta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mónica García de Yzaguirrre.
Como es habitual, lo primero fue la jura o promesa de 26 nuevos abogados y abogadas, a quienes Pacheco dio la bienvenida recordándoles que “esta profesión es mucho más que conocer las leyes” y que, a partir de ahora, “van a acompañar a personas en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas”.
La reputación de un abogado o una abogada no se construye solo con conocimientos o con victorias. “Se construye también con la manera en que trata a las personas. Y dentro de muchos años, probablemente nadie recordará la mayoría de nuestros escritos, muchas reuniones o muchos de los procedimientos en los que intervenimos. Pero sí habrá personas que recordarán cómo las hicieron sentir en momentos importantes de sus vidas”, subrayó Mila Pacheco.
A continuación llegó el reconocimiento a los colegiados que suman 25, 40 y 50 años de profesión, para posteriormente producirse la entrega del IX Premio Icatf a García de Yzaguirre, del que la actual decana resaltó “que tiene algo especialmente valioso: nace directamente de los propios colegiados y colegiadas. Gracias por tu cercanía y por el buen trato”, indicó Pacheco.
El acto finalizó con la concesión de Decana de Honor a Carmen Pitti García, a quien la máxima responsable del Colegio dedicó unas sentidas palabras de afecto durante su discurso, destacando que era “mi decana” y que “hay personas cuya trayectoria acaba formando parte de la historia de una institución. Tu vinculación, tu compromiso y tu afecto hacia este Colegio han dejado una huella que permanece y que seguirá formando parte de nuestra identidad colectiva. Este reconocimiento no distingue solo una trayectoria. También expresa cariño, respeto y gratitud. Carmen, eres merecedora de todo el cariño, respeto y gratitud que te profesamos”, concluyó Pacheco.