Nuevo terremoto en Canarias: todo lo que se sabe hasta el momento del temblor de magnitud 4.8

Un inesperado terremoto en Canarias despertó la alarma en la mañana de ayer, registrándose con exactitud a las diez menos diez de la mañana. El fenómeno sísmico fue percibido con absoluta claridad por los residentes de hasta tres islas distintas, un hecho catalogado como totalmente inusual dentro de la serie histórica y los registros sismográficos habituales de la comunidad autónoma. Según los datos oficiales validados por las estaciones de medición, el temblor principal alcanzó una notable magnitud de 4,8 en la escala de Richter, consolidándose formalmente como el movimiento telúrico de mayor envergadura que ha acaecido en el Archipiélago a lo largo del último lustro.
A pesar de la considerable fuerza liberada por el sismo, las autoridades de emergencias y protección civil confirmaron con rapidez que, de manera afortunada, no se produjeron daños de carácter estructural ni afecciones personales graves en ninguna de las localidades implicadas. Sin embargo, el fenómeno desencadenó escenas de honda sorpresa, incredulidad y un notable susto colectivo entre decenas de ciudadanos que reportaron el suceso de inmediato a los canales oficiales.
Ubicación exacta del terremoto en Canarias y sus tres réplicas posteriores
El despliegue de la red de vigilancia sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) permitió acotar los parámetros científicos del evento con celeridad. Los sismógrafos situaron el epicentro exacto de la sacudida en plenas aguas oceánicas, a una distancia aproximada de 61 kilómetros con respecto al litoral norte de la isla de Gran Canaria. El foco emisor, o hipocentro, quedó establecido en la corteza terrestre profunda, a unos 30 kilómetros bajo el nivel del mar.
Los expertos de la institución científica recalcaron que esta localización constituye otra de las grandes singularidades del caso. Si bien es cierto que los fondos marinos de la periferia norte de Gran Canaria han evidenciado eventos previos en el histórico del archipiélago, dista de ser una de las franjas con mayor recurrencia. Los científicos recuerdan que este patrón de actividad muestra valores significativamente menores si se la compara con la incesante sismicidad detectada de forma crónica en el conocido volcán de Enmedio, la estructura volcánica submarina que emerge entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.
Para mayor tranquilidad de la población canaria, los portavoces técnicos del IGN especificaron que este específico temblor en canarias responde de manera exclusiva a un origen puramente tectónico, vinculado a tensiones y fallas regionales. De este modo, se descarta categóricamente cualquier vinculación o nexo de unión directa con los procesos magmáticos o la actividad volcánica propia de la geología del territorio insular.
Siguiendo la dinámica esperable tras una liberación energética de esta magnitud, los instrumentos técnicos captaron un total de tres réplicas de menor consideración en el transcurso de las dos horas posteriores al evento matriz. Dichos sismos de reajuste marcaron magnitudes sucesivas de 3,3, seguidas por pulsos menores de 2,5 y 2,4 en la escala de Richter. Cabe reseñar que ninguna de estas réplicas llegó a ser percibida por la población civil en las islas.
Municipios afectados: Del norte de Gran Canaria a los barrios de Tenerife
Como consecuencia directa de los parámetros geográficos del evento geológico, los efectos del movimiento telúrico se manifestaron con especial intensidad y extensión en la geografía de Gran Canaria. En este territorio insular, las notificaciones remitidas por los ciudadanos se expandieron por más de una treintena de núcleos poblacionales localizados preferentemente en el sector septentrional, el centro y el este de la isla, afectando a municipios de la relevancia de Gáldar, Telde, Agüimes, así como a múltiples barriadas de Las Palmas de Gran Canaria.
De forma paralela, el sismo cruzó los canales marinos propagando sus ondas elásticas hacia los litorales orientales y occidentales vecinos. En Fuerteventura, las comunicaciones vecinales y llamadas de alerta procedieron en su mayoría de las capitalidades de Puerto del Rosario y del extremo sur en Pájara. Por su parte, los residentes de la provincia occidental que vivieron el terremoto tenerife con mayor nitidez se concentraron primordialmente en el área metropolitana de la isla.
Los avisos enviados al visor web del IGN partieron con profusión desde enclaves de Santa Cruz de Tenerife —con especial hincapié en el pueblo pesquero de San Andrés y el sector de Barranco Grande— y el municipio de San Cristóbal de La Laguna, destacando distritos de alta densidad vecinal como La Cuesta, Las Chumberas y la zona residencial de La Vega. Testimonios aislados pero fidedignos afloraron igualmente en la vertiente norte de la isla tinerfeña, abarcando localidades del Valle de La Orotava como Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, el propio municipio orotavense, Icod de los Vinos y puntos del suroeste en Santiago del Teide.
Historial sísmico en el Archipiélago y el enjambre híbrido de Las Cañadas del Teide
La base de datos históricos refrenda la excepcionalidad de lo vivido ayer. Antes de este sismo de 4,8, la provincia de Las Palmas ya había experimentado un movimiento de características análogas durante la anualidad de 2022, sumándose a los históricos eventos de mayor potencia vividos en las crisis sísmicas de 2011 y 2021. Sin embargo, el récord absoluto en la era moderna instrumental de las islas sigue ostentándolo el terremoto del 1 de mayo de 1989, el cual alcanzó una magnitud de 5,3 al estar asociado de manera íntima al dinamismo del volcán de Enmedio.
En un orden de cosas paralelo, pero de alto interés informativo para la monitorización de la estabilidad geológica de la isla de Tenerife, el IGN comunicó la detección simultánea de una nueva miriada de leves temblores localizada al oeste de Las Cañadas del Teide. Los analistas consiguieron inventariar un pulso concentrado de 63 microterremotos de los cuales se han logrado posicionar con exactitud 67 hipocentros.
Esta secuencia se disgregó en varias fases de baja frecuencia sísmica bajo la estructura insular, dándose el episodio de mayor duración temporal en la tarde de la jornada de ayer. Los focos se distribuyen en una horquilla de profundidades medias que oscilan firmemente entre los 7 y los 25 kilómetros. Los científicos matizan que la magnitud máxima registrada fue de apenas 1,4 en la escala de Richter.
El equipo del Instituto Geográfico Nacional precisó que este repunte de microactividad responde a dinámicas de fluidos clasificados científicamente como eventos híbridos, diferenciándose nítidamente de las fracturas netamente volcano-tectónicas usuales. Concluyen con firmeza que estos pulsos carecen de patrones repetitivos organizados y que, debido a su ínfima liberación de energía, ninguno ha sido sentido por los tinerfeños, por lo que no incrementa en absoluto el riesgo de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife.