Preacuerdo para la venta de agua Fuentealta al grupo Ahembo

El Grupo CIO, actual propietario de la empresa Aguas de Vilaflor y que gestiona las marcas Fuentealta y BB, anunció formalmente ayer que las negociaciones llevadas a cabo para tal fin han posibilitado la firma de un preacuerdo de compraventa con la empresa canaria Ahembo, reconocida productora y distribuidora de bebidas en Canarias a través de su matriz Medal Inversiones.
Dicho preacuerdo permitirá a Aguas de Vilaflor poder reestructurar y dar continuidad a la actividad empresarial bajo un modelo de gestión renovado y asegura la permanencia del proyecto en el mercado de forma sostenible, según se detalla en la información facilitada por los interesados sobre esta importante novedad en este sector empresarial de las Islas.
Además, el nuevo escenario que se abre a partir de ahora permitirá potenciar las marcas y seguir trabajando para asegurar el futuro de una industria con más de 50 años de historia en Canarias, sostiene igualmente la compañía a través de un comunicado de prensa.
Además, tanto la producción como el suministro y el servicio siguen con total normalidad y ambas empresas aseguran que el proceso es coordinado y orientado a mantener la continuidad del negocio.
Ambas compañías precisaron también que, a medida que se produzcan más novedades, que facilitarán información adicional conforme avance el proceso de transición y se concreten los siguientes pasos del acuerdo.
Sobre Ahembo, firma que comercializa bebidas tan populares como Clipper, cabe recordar que se autodefine como “una empresa productora y distribuidora de bebidas en toda Canarias” y que tiene como principal objetivo “ser líderes en el sector de la distribución de bebidas en toda Canarias, ofreciendo productos y un servicio de calidad”.