El hotel Magec, en Puerto de la Cruz, cierra sus puertas y deja sin trabajo a 41 personas

El hotel Magec de Puerto de la Cruz cerró sus puertas a comienzos de este mes dejando a 41 personas sin trabajo que todavía no han podido tramitar el paro “debido a la maraña burocrática”, aseguran a este periódico desde el comité de empresa, representado por UGT y Sindicalistas de Base.
El establecimiento, de cuatro estrellas, con 45 años de antigüedad y más de 180 habitaciones, es gestionado desde 2019 por la empresa Dardania Eurogroup S.L., cuyo director-gerente es Juan Pedro Escobar. Esta última ganó el contrato de adjudicación por parte del juzgado de lo mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife debido a que la propietaria, Cupido S.A., entró en concurso de acreedores. Su finalización era el 31 de diciembre de 2025 y a partir de esa fecha, según el auto de adjudicación, el personal debía volver a subrogarse a la empresa Cupido.
La relación entre ambas empresas no ha sido precisamente buena y hay varias demandas puestas entre ambas por diferentes motivos. Escobar demuestra que en octubre de 2025 le envió un burofax a Cupido S.A. para recordarle que en diciembre se vencía el contrato y por ello “la necesidad de articular un traspaso ordenado del negocio” que incluía “la subrogación del personal afecto a la explotación hotelera”. Tras la falta de respuesta, se le envió un segundo escrito con los datos y la situación de todo el personal y el 31 de diciembre Cupido contestó por correo electrónico “que no recogía el hotel”.
Pese a que el contrato se había cumplido Escobar le trasladó al personal que “iba a tirar para adelante”, indicaron las mismas fuentes. Una decisión que el director adoptó “de forma consensuada con todo el personal y los sindicatos en una asamblea” y lo hizo “para no dejar a los trabajadores colgados como ocurrió con el antiguo hotel Dania, que también era del mismo dueño”, declara.
Los motivos del cese de la actividad responden a la imposibilidad de continuar un negocio, de mantener los puestos de trabajo y de atender las obligaciones salariales ante la finalización del contrato de alquiler de industria.
La opinión de los y las trabajadoras es diferente. “Si hubiese entregado las llaves en su momento la situación no hubiera llegado hasta el extremo actual”, sostienen, y también apuntan hacia la propiedad por no querer subrogarlos en otros hoteles. “En enero tardó en abonarnos el sueldo, nos hizo un ingreso de 500 euros el día 5 a las 21.30 horas, con gente esperando a último momento para comprarle los reyes a sus hijos, hemos cobrado en dos veces, los meses de marzo y abril todavía nos lo debe y también 5 días de mayo”, precisan las mismas fuentes. Escobar no lo niega y recalca que se pudo hacer con un gran esfuerzo económico.
Las mismas fuentes añaden que durante los siete años que estuvo a cargo del hotel no abonó los aumentos salariales ni la bolsa de vacaciones mientras que las bases de cotización las mantuvo al mínimo, incluso la de los jefes eran menores de las que les correspondía, cuando eso afecta al paro y a la jubilación. “Ahora tenemos que denunciar todo esto para que puedan ponernos las tablas como corresponde”, añaden.
Esto último sí lo desmiente. “Todos tenían su categoría profesional y cobraban por ello”, subraya el gerente.