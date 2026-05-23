10 horas sin aparcar ni circular: Arona blinda la recta de Las Verónicas y la vacía de coches a la noche

El Ayuntamiento de Arona implantará una nueva señalización de tráfico en la vía paralela a la avenida Rafael Puig Lluvina, en la recta de la zona de ocio de Las Verónicas, que prohibirá, a partir de ahora, la circulación y el estacionamiento de vehículos entre las 22.00 y las 08.00 horas, todos los días de la semana.
La restricción, que se aplica de forma diaria durante diez horas, contempla como únicas excepciones a los vehículos de emergencia y aquellos servicios expresamente autorizados por el Consistorio. La decisión responde al seguimiento realizado en los últimos meses sobre el uso de esta vía y la situación del tráfico en el entorno, donde se ha detectado la necesidad de adoptar una regulación específica que ordene el espacio público en las horas de mayor afluencia. Las Verónicas concentra una parte significativa de la oferta de ocio nocturno municipal y registra un elevado tránsito de personas durante la madrugada.
La alcaldesa, Fátima Lemes (PP), vinculó la medida a criterios de “gestión y seguridad”. Sostuvo que “ordenar este espacio reduce las interferencias en momentos críticos, facilita la intervención de los servicios de emergencia y permite que los operativos trabajen con mayores garantías”.
Por su parte, el concejal de Policía Local, Héctor Reyes (CC) , explicó que la actuación “pretende ordenar un entorno especialmente sensible en horario nocturno y mejorar la capacidad de intervención policial en una zona con elevada concentración de público”. A su juicio, la regulación permitirá una actuación “más eficaz y coordinada de los cuerpos policiales”.
La nota municipal no precisa, por el momento, si la medida irá acompañada de la habilitación de aparcamientos disuasorios para residentes y trabajadores, ni de la instalación de cámaras de videovigilancia u otras actuaciones complementarias en la zona.