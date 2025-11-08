Las Verónicas sigue sin cámaras después de quince años pidiéndolas los comerciantes

Más de 15 años después de que la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas y Costa Adeje (Aepaca) comenzara a pedir la instalación de cámaras de seguridad en Las Verónicas (Arona), los dispositivos de videovigilancia siguen sin colocarse en esta zona de ocio nocturno del sur tinerfeño, muy frecuentada por turistas, mayoritariamente británicos, a pesar de las “constantes reyertas y robos en la zona”, denuncian los comerciantes.
Si a principios de semana, el presidente de Aepca, Víctor Sánchez, volvía a alzar la voz en este periódico para denunciar la “situación límite” del sector ante la inseguridad que se vive en la zona, desde otros ámbitos empresariales han respaldado su queja en los últimos días. El coordinador del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Michael Bharwani, subrayó el hartazgo del colectivo que representa: “Ya estamos cansados, solicitamos presencia policial, porque hay carteristas, personas que venden droga a plena luz del día y ante eso no nos vale que pase un coche patrulla de la Policía cada dos horas”.
Aepaca recuerda que desde 2010 lleva exigiendo las cámaras de seguridad y una mayor dotación policial, “sobre todo de noche, ya que la inseguridad ciudadana y los robos en las viviendas y en los establecimientos comerciales ha ido en aumento”. Su presidente recuerda que el Ayuntamiento de Arona anunció en junio de 2021 (tres años después de que se iniciara el expediente) la autorización recibida por parte de la Delegación del Gobierno de España para la colocación de una veintena de cámaras de videovigilancia entre la avenida Rafael Puig Lluvina y la calle Francisco Andrade Fumero, las más concurridas de público de esta zona de pubs, bares y discotecas.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas y Costa Adeje manifestó esta semana que en una reunión “hace tiempo” con el actual equipo de gobierno de Arona, “nos dijeron que se iban a instalar las cámaras y que nos avisarían para ver cuáles serían los sitios más adecuados para su colocación, pero seguimos esperando, nadie nos ha llamado ni ha respondido a nuestra solicitud para una reunión”.
Los últimos incidentes en la zona han activado las alarmas entre los comerciantes y residentes. El más grave se produjo durante la madrugada del pasado 1 de noviembre, en plena celebración de Halloween. Un joven de 19 años tuvo que ser evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria en estado crítico después de sufrir diversos traumatismos causados durante una pelea ocurrida a las 6 de la mañana.
PROYECTO ADJUDICADO
El PSOE de Arona también ha reaccionado esta semana con un comunicado en el que responsabiliza de esta situación a la “incapacidad” de la alcaldesa, Fátima Lemes, y del concejal de Seguridad, Alexis Gómez. José Julián Mena, exalcalde y actual portavoz del grupo municipal socialista, subraya que, bajo su mandato, el expediente de las cámaras para Las Verónicas y El Fraile quedó “aprobado, licitado y adjudicado”.
“Llevamos dos años y medio advirtiendo al grupo de gobierno (PP, CC y Vox) sobre la necesidad urgente de instalar este sistema de seguridad ante el aumento de robos, peleas, reyertas y quemas de vehículos, pero no han hecho nada”, enfatiza Mena, que acusa a la alcaldesa y al edil de Seguridad de “gastar 50.000 euros en unas jornadas vacías sobre seguridad, mientras la zona se degrada y los vecinos viven con miedo”.
El exalcalde socialista destaca que ha advertido reiteradamente al edil de Seguridad en plenos, comisiones, reuniones formales, escritos y peticiones. “El silencio ha sido total, la inacción del concejal no es un error: es una decisión política”., recalca.
Además de la inseguridad, comerciantes y residentes se quejan de la suciedad en la zona. Tanto Aepaca como el Círculo de Empresarios del Sur señalan que el servicio de limpieza “deja mucho que desear”, sobre todo a primera hora de la mañana: “No te puedes imaginar la porquería que se encuentran quienes salen a primera hora a dar un paseo o a correr”.