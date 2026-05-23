Los ‘gorras rojas’ saldrán a la calle para protestar contra la ampliación del puerto de Los Cristianos

Los gorras rojas saldrán a la calle. La Plataforma en Contra de la Ampliación del Puerto de Los Cristianos acordó ayer en asamblea convocar una manifestación para el próximo 21 de junio a las 11.00 horas. La protesta partirá desde el Centro Cultural hasta el Muelle Viejo bajo el lema: Playa sí, muelle no.
El presidente de la asociación, Jorge Bello, abrió la asamblea con un diagnóstico directo sobre la relación de la plataforma con las instituciones. “Sirven de poco. Las administraciones tienen un rodillo que nos aplasta”, afirmó. Bello resumió en una frase la trayectoria del conflicto: “Cincuenta años sufriendo los perjuicios del puerto de Los Cristianos”.
Historia unida al puerto
La asamblea incluyó un recorrido histórico a cargo de un biólogo marino que repasó casi un siglo de transformaciones portuarias: desde la construcción del Muelle Viejo en 1934, pasando por el temporal de 1979 que destruyó el dique recién construido, la expansión portuaria de los años ochenta y la primera manifestación celebrada en el núcleo playero, además de los sucesivos proyectos que han marcado la relación entre el pueblo y su puerto.
El deterioro ambiental fue uno de los ejes centrales de la asamblea. Según el biólogo, la primera evaluación de los sebadales de la zona, realizada en 2005, “ya evidenciaba que el desarrollo portuario había modificado la naturaleza de la bahía”. En 2025, los sebadales “ya han desaparecido prácticamente en su totalidad”, aseguró.
La asamblea abordó también los dos proyectos que han intensificado el conflicto en las últimas semanas. Sobre el pantalán solicitado en el Muelle Viejo, trasladaron la presentación de un escrito de oposición a los promotores del proyecto. “Estamos seguros de que no se llevará a cabo”, afirmó.
Respecto al macroaparcamiento previsto en la zona portuaria, los asistentes a la asamblea denunciaron su impacto visual sobre la bahía y cuestionaron que los beneficios reviertan en el municipio.
La asociación llega a esta convocatoria “tras agotar la vía del diálogo con las administraciones”, aseguran. En el pleno de Arona del próximo jueves 28 se presentará una moción en la que se exigirá un posicionamiento de la corporación en contra de los proyectos. “Será un termómetro político. Los partidos tendrán que decidir si apoyan al pueblo de Los Cristianos o no”, advirtió Bello.