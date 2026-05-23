La Justicia tumba de forma cautelar el cierre del Real Casino de Tenerife ordenado por el Ayuntamiento

La Justicia ha suspendido de manera cautelar la resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que ordenaba el cese de la actividad del Real Casino de Tenerife, después de que la histórica sociedad recurriera la decisión municipal ante los tribunales.
La magistrada Cristina Escamilla Cabrera, titular de la Plaza nº 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, ha acordado “suspender con carácter provisional la resolución impugnada” hasta que se resuelva definitivamente sobre la medida cautelar solicitada por la entidad.
El auto judicial, fechado el 22 de mayo de 2026, considera que concurren circunstancias de “especial urgencia”, ya que, de esperar a la tramitación ordinaria de la medida cautelar, el fallo favorable al recurrente podría resultar “ilusorio”. La resolución también concede un plazo de tres días a la Gerencia Municipal de Urbanismo para presentar alegaciones y remitir el expediente administrativo completo.
El conflicto se originó tras una resolución firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González, en la que la Gerencia de Urbanismo concluía que en la sede del Real Casino, situada en la plaza de La Candelaria de la capital tinerfeña, se desarrollaban actos “clandestinos” sujetos a autorización administrativa previa “sin que conste la cobertura legal necesaria”.
La investigación municipal partió de la denuncia de un vecino por presuntos excesos de ruido e incumplimientos de la normativa sobre contaminación acústica. A raíz de esas actuaciones, el Servicio de Disciplina Urbanística concluyó que la entidad carecía del título habilitante exigido por la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas Complementarias de Canarias.
Paralelamente, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador con una propuesta de multa superior a los 25.000 euros por el exceso de ruido registrado durante varios actos celebrados entre junio y julio de 2025 con motivo del 185 aniversario de la fundación del Real Casino.
La entidad afectada subraya que el Real Casino de Tenerife no es un casino de juego, sino una histórica sociedad cultural y recreativa de Santa Cruz de Tenerife con más de siglo y medio de actividad social en la capital. Con esta resolución judicial, el Real Casino logra, al menos de forma provisional, frenar la ejecución inmediata de la orden municipal mientras continúa la batalla judicial entre ambas partes.