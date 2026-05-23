Tamara Raya da un paso al frente para ser la candidata del PSOE al Cabildo de Tenerife

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha mostrado hoy su disposición a concurrir al proceso interno del Partido Socialista para optar a la candidatura al Cabildo de Tenerife cuando se abra oficialmente el calendario orgánico correspondiente.
Durante su intervención ante el Comité Insular del PSOE de Tenerife, Raya defendió la necesidad de que el socialismo tinerfeño siga manteniendo un proyecto político fuerte y útil para la mayoría social de la isla en un momento político complejo, y advirtió de que “nadie puede aprovechar las dificultades del PSOE para intentar debilitar la defensa de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y los derechos sociales en Tenerife”.
La dirigente socialista aseguró que Tenerife “necesita más que nunca un proyecto político que piense en la gente y no en titulares, anuncios vacíos o falsas promesas”.
En ese sentido, criticó la gestión de Coalición Canaria y del Partido Popular, apoyados en Vox, al frente del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, señalando que “la isla lleva demasiado tiempo instalada en el anuncio permanente, como los famosos 90 días, en proyectos que no llegan y en promesas que se repiten mientras los problemas reales de la ciudadanía siguen sin resolverse”.
Raya afirmó que “Tenerife no puede permitirse retroceder” en cuestiones esenciales como la vivienda, la sanidad pública, la dependencia, la educación o la movilidad, y defendió que el PSOE debe seguir siendo “la fuerza política que garantice que las instituciones estén al servicio de la mayoría social y no de unos pocos”.
“Cuidar Tenerife es construir hospitales y centros de salud públicos. Es trabajar para que la vivienda no sea un lujo inaccesible para miles de familias y jóvenes. Es afrontar de verdad el problema de las colas y la movilidad. Es proteger nuestros espacios naturales. Y es garantizar una atención digna a nuestros mayores y personas dependientes”, señaló.
La secretaria general socialista defendió además la necesidad de recuperar “la ambición transformadora” para Tenerife frente a un gobierno insular “más preocupado por la propaganda que por resolver los problemas estructurales de la isla”.
En este contexto, recordó que el PSOE de Tenerife ha ganado todas las citas electorales celebradas en la isla desde mayo de 2023, consolidando un proyecto político “que conecta con la mayoría social y con quienes quieren una Tenerife más justa, moderna y con oportunidades”.
“Los momentos difíciles no pueden servir como excusa para abandonar la defensa de los derechos sociales ni para entregar las instituciones a quienes llevan años prometiendo mucho y resolviendo poco. Tenerife necesita más compromiso, más trabajo y más soluciones”, concluyó.