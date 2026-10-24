Vox incluye en sus listas electorales a una investigada por presunta falsedad documental

Vox ha incluido en su candidatura al Congreso de los Diputados por Murcia a Aida Peñalver, una dirigente del partido investigada por presunta falsedad documental y suplantación de identidad. Según ha publicado esta semana La Opinión de Murcia, la candidata deberá declarar ante un juez por el supuesto uso no autorizado de la firma digital del exlíder regional de la formación, José Ángel Antelo, para tramitar su destitución como portavoz parlamentario.
Peñalver, actual coordinadora del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, ocupa el sexto puesto de la lista para las elecciones generales del 29 de noviembre. Su inclusión se produce mientras permanece abierto un procedimiento judicial relacionado con las disputas internas de la formación.
La dirigente, que también fue secretaria general de la Consejería de Interior durante el Gobierno de coalición entre PP y Vox en Murcia, está citada para declarar como investigada el 12 de enero de 2027 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena.
Un día antes, el 11 de enero, deberá comparecer Álvaro Hernández, asesor de Vox en el Parlamento murciano y también investigado en el mismo procedimiento.
La presunta falsificación de la firma del exlíder de Vox en Murcia
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada en marzo de 2026 por José Ángel Antelo, expresidente regional de Vox en Murcia.
Según recoge El País, Antelo denunció que se había registrado ante la Asamblea Regional un documento solicitando su cese como portavoz del grupo parlamentario.
El escrito aparecía firmado mediante su certificado digital, aunque el entonces dirigente aseguró que no había autorizado su utilización ni tenía conocimiento de la solicitud.
De acuerdo con la denuncia, el objetivo de la maniobra habría sido apartarlo de la portavocía parlamentaria mediante un documento que aparentaba contar con su consentimiento.
Antelo sostuvo que se estaba haciendo un uso indebido de su identidad electrónica para presentar como voluntaria una destitución que, según su versión, no había solicitado.
Estos hechos dieron lugar a una investigación judicial por posibles delitos relacionados con la falsedad documental y la suplantación de identidad.
La condición de investigados de Peñalver y Hernández implica que ambos están llamados a declarar en el procedimiento, pero no supone que se haya acreditado su responsabilidad penal.
La Asamblea de Murcia rechazó el documento
La supuesta utilización de la firma digital de Antelo también tuvo consecuencias en la tramitación parlamentaria.
La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia rechazó por unanimidad el escrito después de que la letrada secretaria general de la Cámara cuestionara su validez.
Según la información publicada, el informe jurídico señaló que Antelo había comunicado expresamente que no había solicitado su cese ni autorizado a otra persona a tramitarlo.
Además, el grupo parlamentario de Vox no había aportado la documentación necesaria para acreditar que la decisión se había adoptado correctamente.
Entre los documentos que faltaban figuraba el acta de la reunión en la que supuestamente se había acordado sustituir al portavoz, con las firmas correspondientes.
La letrada advirtió de que podría haberse producido una utilización indebida del certificado electrónico de Antelo y dejó abierta la posibilidad de que los hechos originaran responsabilidades legales.
Vox mantiene a Peñalver en su candidatura al Congreso
Pese al procedimiento judicial abierto, la dirección de Vox ha incluido a Aida Peñalver en la candidatura por Murcia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La dirigente figura en el sexto puesto de una lista encabezada por Joaquín Robles, en una circunscripción que reparte 10 escaños en el Congreso de los Diputados.
La defensa de Peñalver y de Álvaro Hernández ha sido asumida por Marta Castro, vicesecretaria general jurídica de Vox.
La candidatura llega después de meses de enfrentamientos internos en la formación en Murcia, que desembocaron en la salida de Antelo de la dirección regional y su posterior expulsión del partido.
El exdirigente protagonizó una disputa con la dirección nacional tras negarse a abandonar sus responsabilidades orgánicas, en un conflicto que terminó trasladándose también al grupo parlamentario autonómico.
La inclusión de Peñalver en las listas sitúa nuevamente el caso en la actualidad política, a poco más de un mes de las elecciones generales y mientras sigue pendiente la declaración judicial de las dos personas investigadas.