Tamara Raya, rotunda, a Rosa Dávila: “No tiene un problema de recursos, sino de incapacidad”

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha denunciado hoy que la presidenta insular, Rosa Dávila, “no tiene un problema de recursos, sino de incapacidad y mala gestión”, después de que esta haya exigido al Gobierno de España más financiación para Canarias al mismo tiempo que el Cabildo de Tenerife ha dejado sin invertir más de 548 millones de euros en áreas clave para la ciudadanía.
Raya subrayó que “resulta un engaño que Dávila critique al Estado y reclame más fondos, cuando en Tenerife su gobierno ha dejado sin invertir dinero que serviría para mejorar la vida de los tinerfeños y tinerfeñas. Lo mismo ocurre con el Gobierno de Canarias, que en 2024 dejó sin ejecutar más de 1.100 millones de euros a pesar de las enormes necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas”.
Estas declaraciones se producen udespués de que Dávila se haya reunido en la sede del Cabildo con la diputada de su partido político, Cristina Valido, para hablar de la financiación y recursos del Estado.
Desde que gobierna Coalición Canaria junto al Partido Popular, el Cabildo ha dejado sin ejecutar, sin embargo, 365 millones de euros en 2023 y 2024, a los que se suman otros 97 millones del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y 85 millones del Consejo Insular de Aguas, que son los dos principales organismos autónomos del Cabildo. “Mientras tanto, las listas de espera en dependencia crecen, no se ha construido ni una sola vivienda pública y los problemas de movilidad siguen empeorando”, denunció.
Tamara Raya: “Hasta el 31 de julio de 2025, apenas han ejecutado un 11 % del presupuesto de vivienda”
Tamara Raya expresó además su preocupación por la escasa ejecución en políticas clave como la vivienda y el agua. “Hasta el 31 de julio de 2025, apenas han ejecutado un 11 % del presupuesto de vivienda, y lo poco que se ha gastado corresponde a una transferencia al Gobierno de Canarias, no a la gestión directa del Cabildo. Lo cierto es que no se ha entregado ni una sola vivienda protegida en Tenerife”, lamentó.
La secretaria general del PSOE de Tenerife se pregunta: “Como es posible que teniendo declarada en la isla la emergencia hídrica desde el mes de mayo del año pasado, en 2024 el Consejo Insular de Aguas dejara de ejecutar más de 42 millones de euros de su presupuesto o, en lo que llevamos de 2025, apenas haya ejecutado el 20% de su presupuesto, en una isla que sufre graves problemas de sequía, de suministro y de vertidos al mar. ¡Es inexplicable!”, concluyó.
La dirigente socialista insistió en que “Rosa Dávila engaña a los tinerfeños y tinerfeñas cuando presume de gestión. El verdadero problema es que tiene recursos suficientes, pero no sabe transformarlos en soluciones para la ciudadanía”.
Raya concluyó que “el verdadero problema de Tenerife no es la falta de recursos, sino la incapacidad y la mala gestión de Rosa Dávila, que prefiere el engaño, los anuncios vacíos y la propaganda antes que dar soluciones reales a los ciudadanos y ciudadanas de esta isla”.