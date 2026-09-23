Fernando Clavijo defiende la “lealtad” del PP canario sobre la financiación autonómica

Fernando Clavijo defendió ayer la “lealtad” del PP canario al nuevo sistema de financiación autonómica, que está avalada por el Gobierno autonómico en su integridad. No obstante, reconoció que los grupos políticos se deben a la “disciplina de voto”. En respuesta a preguntas de NC y el PSOE durante la sesión de control en el pleno del Parlamento, el presidente se declaró “optimista”, dado que, como el acuerdo “beneficia” a Cataluña, es “probable” que cuente con el apoyo de ERC y Junts. Pero los posconvergentes recelan de los republicanos de izquierdas, que pactaron el contenido con el PSOE y el PSC a cambio de apoyar los presupuestos de Salvador Illa. Por otro lado, los socialistas de Castilla-La Mancha no están dispuestos a votarlo en las Cortes Generales. Los de Asturias guardan silencio públicamente.
Clavijo incidió en que es “más fácil” que se apruebe el nuevo sistema que los presupuestos e ironizó con que es un hombre “pacífico” que no se “pelea con nadie” y aboga por el “diálogo”.
Aseveró que este acuerdo no genera ningún “agravio” entre las comunidades autónomas. Arguyó que el acuerdo “hace justicia” con Canarias y, por ello, cree que sería una “mala noticia” que no saliera adelante, ya que, esgrimió, acaba con “agravios históricos” y da más recursos económicos para financiar los servicios públicos.
El presidente pidió “no mezclar” el Ejecutivo con los grupos políticos. En cualquier caso, expresó que, ante la “crispación” que reina en el Congreso de los Diputados, no se puede “garantizar” el acuerdo.
Fernando Clavijo reiteró que su Ejecutivo ha negociado bien, porque también se separa los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación y, de no prosperar, ya es una “posición de salida” para futuras negociaciones.
Sobre la condonación de la deuda, Clavijo apuntó que el cuatripartito está en contra, porque es “injusta” con las Islas.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, arguyó que el de Clavijo “es el Gobierno del relato, del bulo, artistas del cuento, los mejores del mundo”, a raíz de su “cambio de posición” con el sistema de financiación, que es “positivo” para Canarias, pero “ha pasado de maltrato absoluto a acuerdo histórico por apenas 200 millones de euros”. Sebastián Franquis (PSOE) pronosticó que el PP “votará en contra” del sistema de financiación por mucho que haga “justicia” con Canarias, lo que “demuestra una vez más” que el PP canario “no tiene autonomía política” y se pliega a la “estrategia” que marca la dirección nacional. Por ello, aconsejó a Clavijo que no sea “impasible” ante el PP.
Apelan al diálogo con el Ejecutivo central “sea del color político que sea”
Fernando Clavijo apeló este martes al diálogo y al acuerdo con el Gobierno central, sea del color político que sea, después de que Vox le pidiera que rompa con el PSOE todo tipo de negociación. “¿Cuántos desprecios y falsas promesas más faltan?” para que tome esa decisión, le preguntó el portavoz de Vox, Nicasio Galván, en el pleno del Parlamento, en el que le advirtió de que “el plan” del PSOE para las Islas es “el mismo para Ceuta: ruina económica, criminalidad, vecinos en las casas e invasores en las calles”.
Tras recordarle Galván que Coalición Canaria gobierna en varios ayuntamientos del Archipiélago con el apoyo de Vox, el presidente replicó que su partido hace lo mismo en ocho municipios de España. Clavijo reiteró que con independencia de “quién esté en el Gobierno, “nos vamos a tener que entender y conseguir cosas” para Canarias. “Ojalá pudiésemos quitar y poner gobiernos” en Madrid, bromeó Fernando Clavijo.