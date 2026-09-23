NC carga contra el plan de CC sobre el crecimiento en Tenerife: “Que empiecen por limitar el modelo que lo provoca”

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha acusado a Coalición Canaria (CC) y a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de plantear límites al crecimiento poblacional sin actuar, a su juicio, sobre el desarrollo turístico y urbanístico de la Isla. La formación reclama una moratoria turística y urbanística y la implantación de una tasa turística.
Las críticas parten de Valentín Correa, vicepresidente de los Órganos Nacionales de NC-BC y portavoz de la formación en Tenerife. Sus declaraciones llegan después de que CC anunciara el pasado 19 de septiembre que llevará a su programa electoral de 2027 un compromiso con la limitación del crecimiento de Tenerife.
En esa convención, el secretario general insular de CC, Francisco Linares, defendió la necesidad de “evaluar, moderar y racionalizar” la carga de población. Dávila afirmó por su parte que “en esta isla, en esta tierra, no cabemos más” y reclamó una fiscalidad que permita que los beneficios del turismo reviertan en la calidad de vida de la población.
NC vincula población, turismo y urbanismo
Correa sostiene que no puede abordarse el crecimiento poblacional de Tenerife sin analizar al mismo tiempo el modelo turístico y urbanístico de la Isla. “Es una mentira pretender hablar de límites al crecimiento de la población sin hablar de límites al crecimiento turístico y urbanístico”, afirma el dirigente de NC-BC.
Según su planteamiento, la creación de nuevas plazas turísticas, promociones residenciales y desarrollos urbanísticos contribuye a incrementar la población y la presión sobre los servicios y el territorio.
Por ello, considera que el discurso de CC pretende actuar sobre las consecuencias mientras, a su juicio, mantiene las causas del crecimiento.
“Nos hablan ahora de limitar la población, pero qué límites quieren poner realmente”, cuestiona Correa, que reclama a Coalición Canaria que concrete si está dispuesta a aplicar una moratoria turística y urbanística. “Si quieren limitar el crecimiento, que empiecen por limitar el modelo que lo provoca”, sostiene Correa.
Playa de San Juan, Cuna del Alma y El Mojón
El portavoz de NC-BC cita Playa de San Juan, en Guía de Isora, entre los ejemplos que considera contradictorios con el nuevo discurso de Coalición Canaria.
Correa sostiene que las nuevas previsiones residenciales y turísticas de esta zona supondrían la incorporación de miles de personas a un núcleo que, según la formación, ya soporta presión sobre el territorio, los servicios y la movilidad.
NC-BC menciona también Cuna del Alma, El Mojón, el circuito del motor y otros desarrollos turísticos y residenciales previstos en el litoral de Tenerife como proyectos que, a su juicio, deben formar parte del debate sobre los límites al crecimiento.
La formación relaciona esta discusión con problemas como la movilidad, la disponibilidad de recursos hídricos, los vertidos de aguas residuales, la presión sobre el sistema sanitario y las carreteras y la conservación del territorio.
Una moratoria turística y urbanística
Ante esta situación, Nueva Canarias reclama una moratoria turística y urbanística en Tenerife que permita revisar el actual modelo de crecimiento y analizar la capacidad de la Isla antes de autorizar nuevos desarrollos.
“Necesitamos poner límites reales al crecimiento turístico y urbanístico, revisar las nuevas implantaciones y determinar hasta dónde puede crecer Tenerife”, sostiene Correa.
La posición contrasta con el planteamiento expresado por CC en su reciente convención insular. Francisco Linares aseguró que la formación pretende moderar y racionalizar la carga efectiva de población, aunque puntualizó que su propuesta “no se trata de frenar” el desarrollo.
Reclamo de una tasa turística
NC-BC también aprovecha el debate para reiterar su propuesta de establecer una tasa turística en Canarias.
Correa responde así a las palabras de Rosa Dávila sobre la necesidad de una fiscalidad que permita que parte de los beneficios generados por el turismo repercutan en la población de Tenerife.
“Si realmente quieren que quienes se benefician del turismo contribuyan a sostener la Isla, ahí tienen una herramienta concreta”, señala el portavoz.
Nueva Canarias reclama ahora a CC que concrete qué medidas incorporará a su programa electoral de 2027 para limitar el crecimiento y hasta qué punto afectarán al desarrollo turístico y urbanístico de Tenerife.