María Jesús Tovar relevará a Astrid Pérez al frente del PP de Lanzarote

El Partido Popular de Lanzarote ya tiene nombre para dirigir la nueva etapa que se abre tras la salida de Astrid Pérez de la presidencia insular. María Jesús Tovar, hasta ahora secretaria general de la formación en la Isla y vicepresidenta del Cabildo, será la encargada de ponerse al frente de la Comisión de Gobierno Transitoria, la gestora que asumirá las riendas del partido.
Según ha podido conocer DIARIO DE AVISOS, la dirección autonómica del PP tiene previsto aprobar este miércoles por la tarde la nueva estructura durante la reunión extraordinaria y urgente de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo Autonómico convocada por el presidente regional, Manuel Domínguez.
La elección de Tovar supone apostar por una dirigente estrechamente vinculada durante los últimos años a Astrid Pérez y despeja una de las principales incógnitas abiertas tras conocerse la decisión de intervenir la organización insular mediante una gestora.
Tovar ocupa desde marzo de 2025 la Secretaría General del PP lanzaroteño, puesto al que llegó después del cese de Jacobo Medina, y es además vicepresidenta primera del Cabildo de Lanzarote y consejera de Hacienda, Contratación y Planificación y Coordinación de Proyectos. Su nombre ya había aparecido durante los últimos meses entre las posibles alternativas para liderar el partido en la Isla.
De hecho, el pasado mes de julio reconoció públicamente que valoraba presentarse a la Presidencia del PP de Lanzarote, aunque entonces condicionó ese paso a que Astrid Pérez no optara a continuar al frente de la organización.
La salida de Astrid Pérez
El relevo se produce después de que el PP de Canarias decidiera constituir una Comisión de Gobierno Transitoria en Lanzarote, poniendo fin a casi dos décadas de Astrid Pérez al frente de la organización insular. La dirección autonómica había convocado para este miércoles, 23 de septiembre, una reunión extraordinaria para formalizar la gestora.
Pérez reaccionó este lunes a la decisión asegurando que la asumía porque “el partido está por encima de las personas” y agradeció a la militancia el trabajo desarrollado durante estos años. “Juntos partimos prácticamente de cero y, con muchísimo esfuerzo, hemos conseguido construir y hacer crecer un proyecto político que hoy tiene una presencia y una fuerza muy distintas en Lanzarote y La Graciosa”, manifestó.
La dirigente lanzaroteña, que continúa como presidenta del Parlamento de Canarias, ocupa ese cargo desde el comienzo de la XI Legislatura, en junio de 2023. La propia Cámara mantiene actualmente a Pérez como presidenta y diputada del Grupo Popular por Lanzarote.
El nombramiento de Tovar permite ahora a la dirección regional encauzar la transición en Lanzarote sin recurrir a una figura ajena al actual núcleo dirigente insular y después de que quedara aparcada la opción de José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.
Una crisis de meses
La decisión llega después de meses de desavenencias en el PP lanzaroteño. Uno de los últimos episodios fue precisamente la aparición del nombre de Valle como posible candidato de consenso para suceder a Pérez.
Según informó DIARIO DE AVISOS, las conversaciones para impulsar esa alternativa se habían prolongado durante meses y se había llegado a manejar el 7 de noviembre como fecha para celebrar el congreso insular. La filtración del nombre de Valle provocó rechazo en distintos sectores del partido en Lanzarote y terminó con la suspensión tanto de la Junta Directiva Insular prevista para el 21 de septiembre como del congreso.
Sin esa vía sobre la mesa, la dirección regional optó finalmente por crear una gestora que asumirá el control de la organización insular. María Jesús Tovar será ahora la dirigente encargada de pilotar esa transición y conducir al PP de Lanzarote hasta las elecciones municipales, insulares y autonómicas de mayo de 2027.