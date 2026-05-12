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Susto en Lanzarote: un desprendimiento de 25 metros sacude el Risco de Famara

El derrumbe afecta al Camino de Los Caleteros
Un desprendimiento de 25 metros sacude el Risco de Famara, en Lanzarote
Un desprendimiento de 25 metros sacude el Risco de Famara, en Lanzarote. RTVC
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Un desprendimiento de terreno de unos 25 metros de ancho se ha producido este martes sobre las 13:00 horas en la Montaña de Gayo, en el Risco de Famara (Haría), según han informado fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El desprendimiento, que ha arrastrado una gran cantidad de rocas y polvo, se ha producido a unos 40 metros de la cima y tiene una extensión aproximada de unos 25 metros de ancho, según estas mismas fuentes.

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Se trata de una zona poco accesible y poco transitada, aunque el suceso ha afectado al Camino de Los Caleteros.

Tanto los bomberos de La Graciosa como personal de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y la Policía Local de Haría están inspeccionando la zona.

La posible causa del desprendimiento del terreno que se baraja es la erosión producida por las lluvias reiteradas durante el pasado invierno.

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