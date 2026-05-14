¿Sabes cocinar bien la carne de cabra? El taller que está revolucionando el sur de Tenerife

La gastronomía del sur de Tenerife vive un momento de transformación técnica sin perder de vista sus raíces. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), ha dado un paso al frente para blindar uno de sus tesoros más preciados: la carne de cabra de Granadilla. Bajo la dirección de la concejala Carmen Delia Cabrera Mesa, el municipio ha puesto en marcha un ambicioso programa formativo que busca profesionalizar aún más el tratamiento de este producto de kilómetro cero.
Este proyecto no es una simple formación de cocina; es una apuesta por la excelencia en el sector restauración. Al frente de los fogones se encuentra una figura de peso en la gastronomía canaria: el chef y asesor gastronómico Juan Carlos Clemente, cuya misión es trasladar técnicas de vanguardia a un ingrediente que ha definido la dieta local durante siglos.
Talleres exclusivos en El Secreto de Chimiche para profesionales
El escenario elegido para estas jornadas no es casual. El restaurante El Secreto de Chimiche se ha convertido en el centro neurálgico de la carne de cabra durante los meses de mayo y junio. Este establecimiento, reconocido por su compromiso con el producto local, acogerá sesiones los días 15, 16 y 23 de junio, dando continuidad a la actividad iniciada esta semana.
La formación se ha estructurado para cubrir todas las aristas que un restaurante moderno necesita dominar:
- Despiece y aprovechamiento técnico: Fundamental para garantizar la rentabilidad y calidad del corte.
- Recetas populares y tradicionales: El respeto a la memoria colectiva del municipio.
- Propuestas creativas: El toque de innovación que demanda el turista y el comensal gourmet.
- Gestión de subproductos: Un enfoque sostenible para no desperdiciar ninguna parte del animal.
Una seña de identidad que trasciende el plato
Para Carmen Delia Cabrera Mesa, esta iniciativa tiene un trasfondo que va más allá de lo económico. “La carne de cabra no es solo un ingrediente; es un vehículo de memoria colectiva y una seña de identidad del municipio”, ha subrayado la concejala. El objetivo es que los profesionales locales se conviertan en embajadores de este producto, elevando el prestigio gastronómico de Granadilla de Abona en el mapa de Tenerife.
El programa culminará con una jornada gastronómica final donde se pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos, demostrando que la cocina tradicional y la técnica avanzada pueden convivir en perfecta armonía.
El papel clave de la AEDL en el sector servicios
La puesta en marcha de estos talleres de difusión y elaboración de carne de cabra responde a una estrategia clara de la AEDL de Granadilla de Abona para dinamizar el empleo a través de la especialización. Al ofrecer herramientas de alto nivel a los restauradores, se fomenta una oferta diferenciada que atrae a un público más exigente, impactando directamente en la economía local de las medianías y la costa del municipio.
Con Juan Carlos Clemente al mando, la formación garantiza un salto de calidad en el tratamiento de los subproductos de la cabra, permitiendo a los cocineros explorar texturas y sabores que hasta ahora podrían haber pasado desapercibidos en la cocina convencional.