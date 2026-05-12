Granadilla reclama más medios policiales por el ‘boom’ poblacional

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha aprobado un convenio de colaboración en materia de seguridad con la Guardia Civil, una iniciativa fruto de los acuerdos y propuestas abordados en la última Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio, en la que participaron representantes de las distintas administraciones y cuerpos de seguridad.
El objetivo de este acuerdo es seguir reforzando la seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, avanzando en una respuesta más eficaz y coordinada para velar por la seguridad y el bienestar de los granadilleros, indica el Ayuntamiento en un comunicado.
La concejala de Seguridad, María Candelaria Rodríguez, señaló ayer que desde el consistorio sureño “seguimos trasladando a la Subdelegación del Gobierno, que es la administración competente en materia de seguridad ciudadana, la necesidad de incrementar los medios y efectivos destinados al municipio, debido al importante crecimiento poblacional que ha experimentado Granadilla de Abona en los últimos años”.
En este sentido, durante la última Junta Local de Seguridad, el Ayuntamiento solicitó refuerzos y más recursos para mejorar la seguridad en el municipio, así como la implantación de una comisaría de la Policía Nacional en Granadilla de Abona, teniendo en cuenta que se trata de uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional de Canarias.
Rodríguez recuerda que “los robos y hechos delictivos registrados afectan a toda la comarca sur y no exclusivamente a Granadilla de Abona, motivo por el que es fundamental seguir reforzando la coordinación y la presencia policial”.
El convenio facilitará el intercambio de información en materia de seguridad, el acceso a bases de datos policiales, las comunicaciones conjuntas entre dependencias y la coordinación permanente en actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.
Además, permitirá compartir datos estadísticos mensuales, informes sobre la evolución de la delincuencia y establecer comisiones de seguimiento.