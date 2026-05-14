Santa Úrsula pide ser declarada Zona de Gran Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha solicitado a la dirección general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ser Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), una declaración que brinda una libertad horaria y de días de apertura para los establecimientos comerciales, permitiéndoles abrir al público los domingos y días festivos. No obstante, no es un requisito que necesariamente debe cumplirse: “Quien quiera abrir lo hace”, aclara el alcalde, Juan Acosta.
Esta figura tiene como principal objetivo atender la alta demanda de personas en capitales, zonas costeras, cascos históricos o áreas de alta densidad de visitantes. Aunque esta realidad no responde exactamente a la del municipio, es de destacar que Santa Úrsula sí tiene un gran flujo de personas los fines de semana y festivos debido a su amplia y variada oferta gastronómica. A ello se suma el incremento de la población en los últimos años, que asciende a unas 2.000 personas, recalca el alcalde, Juan Acosta.
“Pensamos que esta declaración puede facilitar la dinamización, tanto turística como comercial en todo el municipio. Hay cerca de 400 empresas que se pueden ver beneficiadas y ello también repercutirá en un incremento del empleo”. Por lo tanto, subraya, “creemos que estamos haciendo una actuación que no nos discrimina con respecto a los municipios de alrededor.
Esta declaración se consiguió por primera vez en el año 1999, pero quedó en suspenso debido a la crisis. En febrero de este año el grupo de gobierno la ha solicitado nuevamente debido a que también lo han hecho otras localidades cercanas como Puerto de la Cruz y Los Realejos, “pero no sabemos si se concederá o no”, matiza Juan Acosta.
Desde la Dirección General de Comercio y Consumo confirman que se ha registrado la petición del Consistorio y que se encuentra en trámite aunque no pueden confirmar la fecha aproximada de la resolución.
Peores condiciones laborales
La visión de Comisiones Obreras es muy diferente. Para el sindicato, “el gobierno municipal (AISU) quiere mejorar el comercio a costa de empeorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”.
Subraya que el municipio cuenta con más de la mitad de sus comercios dedicados a la restauración, los cuales ya pueden abrir todos los días del año, y ahora quiere también extenderlo a los comercios locales, indicando que las empresas están de acuerdo con esta medida. ¿Y las personas trabajadoras?”, se cuestiona.
A juicio de la fuerza sindical, “el comercio es un sector profundamente precarizado, marcado por la parcialidad, los bajos salarios, la dificultad para conciliar y una presión constante sobre las plantillas”. En este sentido, advierte que la implantación de la nueva ZGAT no traerá más empleo ni mejores condiciones laborales, “solo ocasionará que las personas trabajadoras no puedan conciliar y por lo tanto, supondrá un coste adicional para las familias”.