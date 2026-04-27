Ya es oficial: Santa Cruz demolerá una antigua iglesia para crear 80 nuevos aparcamientos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha aprobado en su sesión de este lunes, 27 de abril, el proyecto de obra para la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo y la rehabilitación integral de su entorno, en el barrio de La Salud, una actuación estratégica que permitirá transformar este espacio en una nueva zona pública más accesible, moderna y adaptada a las necesidades vecinales.
El alcalde destacó que “este proyecto es un ejemplo claro de cómo entendemos la gestión pública en Santa Cruz: escuchando a los vecinos y vecinas y transformando sus demandas en actuaciones reales. La Salud es un barrio prioritario para este grupo de gobierno y seguimos avanzando en su mejora con intervenciones que apuestan por el espacio público, la convivencia y la calidad de vida”. Bermúdez subrayó además que “el diálogo con el tejido vecinal ha sido clave para redefinir esta actuación y ajustarla a lo que realmente necesita el barrio”.
El proyecto, promovido por el área de Infraestructuras y Obras que dirige Javier Rivero, contempla una intervención sobre un ámbito de más de 7.700 metros cuadrados, que incluye la parcela de la antigua iglesia, donde se crearán 80 nuevas plazas de aparcamiento, la rehabilitación de la plaza José Carlos Schwartz y varias vías del entorno. Rivero explicó que “desde el punto de vista técnico, se trata de una actuación compleja que combina demolición, urbanización y mejora de espacios públicos, incorporando soluciones de drenaje, alumbrado eficiente y eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad universal”.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, puso en valor el impacto de la actuación en materia de estacionamiento, señalando que “la creación de nuevas plazas en esta zona responde a una demanda histórica y forma parte de la estrategia municipal para mejorar la disponibilidad de aparcamiento en los barrios, facilitando la vida diaria de los residentes y ordenando el uso del espacio público”.
En la misma línea, la presidenta del distrito Salud-La Salle, Zaida González, destacó que “esta intervención supone un avance muy importante para el distrito, ya que no solo recupera un espacio degradado, sino que lo transforma en un punto de encuentro más accesible, seguro y pensado para el disfrute de los vecinos y vecinas. Seguimos trabajando para dar respuesta a las necesidades reales de los barrios”.
La actuación comenzará con la demolición de la iglesia —actualmente en desuso— y la ejecución de un aparcamiento provisional dotado de alumbrado y red de drenaje, para lo que se llevará a cabo el trasplante de diferentes ejemplares vegetales. Paralelamente, se llevarán a cabo mejoras en la plaza José Carlos Schwartz, centradas en la eliminación de barreras arquitectónicas, la renovación de pavimentos y la mejora de la accesibilidad, además de la instalación de nuevo mobiliario y zonas infantiles, fuente de agua potable, un baño autolimpiable y una nueva zona cubierta para las tradicionales mesas de juego.
El proyecto supone una inversión de 1.933.784,10 euros y un plazo estimado de ejecución de 12 meses. Tras su aprobación, el siguiente paso será la licitación de las obras. Cabe recordar que esta actuación ha sido modificada para atender una demanda vecinal del barrio de La Salud, tras el acuerdo alcanzado en diferentes reuniones con el Grupo de Gobierno y la AAVV San Gerardo.