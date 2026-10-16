Qué hacer en La Laguna este fin de semana: Librea, humor, jazz y fado

La Laguna prepara un fin de semana cargado de actividades culturales con propuestas para todos los públicos. Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, el municipio acogerá la tradicional Librea de Valle de Guerra, actuaciones musicales, espectáculos de humor, teatro y actividades familiares en diferentes espacios culturales.
La programación incluye el concierto del reconocido fadista portugués Camané, la actuación del grupo brasileño Trío Corrente y el espectáculo del humorista Jorge Ávila. También habrá propuestas infantiles y representaciones teatrales en el Teatro Leal y el Teatro Unión Tejina.
Viernes 16 de octubre: teatro en el Leal
El fin de semana comenzará con la representación de Tula, una adaptación teatral de la obra de Miguel de Unamuno que aborda cuestiones como la maternidad, los vínculos familiares, la religión y el papel de la mujer en la sociedad. La propuesta de Salvador Collado, dirigida por Pilar Valenciano, cuenta con texto de José Pascual. La función tendrá lugar en el Teatro Leal a las 20.30 horas, con entradas a 15 euros.
Sábado 17 de octubre: La Librea, humor y jazz brasileño
El sábado concentrará buena parte de los actos de la agenda cultural. Uno de los principales atractivos será La Librea de Valle de Guerra, que comenzará a las 21.00 horas en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Esta representación, declarada Bien de Interés Cultural, recrea la batalla de Lepanto de 1571 mediante una puesta en escena que combina personajes históricos, barcos a escala, música y pirotecnia.
La jornada también contará con estas actividades:
- Rescatando nuestras raíces: a las 18.00 horas, en el Centro Ciudadano de Gracia. Una propuesta familiar del programa Mi barrio es cultura para acercar las tradiciones, la música y el folclore canario a los más pequeños.
- Jorge Ávila – Todo pa’ última hora: a las 20.00 horas, en el Teatro Unión Tejina. El humorista presentará su segundo espectáculo unipersonal, centrado en las prisas, la improvisación y las situaciones cotidianas. Las entradas cuestan 20 euros.
- Trío Corrente – Tensamba: a las 20.30 horas, en el Teatro Leal. La formación brasileña, ganadora de un Grammy y un Latin Grammy por su colaboración con Paquito D’Rivera, ofrecerá un concierto de jazz instrumental. Las entradas cuestan entre 12 y 18 euros.
Domingo 18 de octubre: actividades familiares, fado y teatro
El domingo arrancará con Sun Dance Family Sessions, una propuesta de música electrónica y movimiento pensada para compartir en familia. La actividad se celebrará a las 11.30 horas en la Sala de Cámara del Teatro Leal, con entradas a cinco euros.
Por la tarde, el escenario principal del Teatro Leal recibirá a Camané, una de las voces más reconocidas del fado portugués. Su concierto, integrado en el Festival de Fado de Canarias, comenzará a las 19.00 horas, con entradas de entre 20 y 30 euros.
La programación del domingo se completará a las 19.30 horas en el Teatro Unión Tejina con Un sinfín de sinsentidos, de Teatroscopia. La obra, creada por Óscar Díaz, reúne diez escenas independientes que combinan humor absurdo y situaciones relacionadas con las dificultades de la creación artística. Las entradas cuestan ocho euros.
La artesanía también tendrá protagonismo
A esta programación cultural se suma la XIII Muestra de Artesanía de La Laguna, que se celebrará del 16 al 18 de octubre en la Plaza de La Concepción. La cita reunirá a más de 30 profesionales de especialidades como cerámica, joyería, calado, marroquinería y trabajos textiles.
El horario será de 11.00 a 21.00 horas el viernes y el sábado, y de 11.00 a 17.00 horas el domingo, según la información municipal.
Qué actividades habrá en La Laguna la próxima semana
La agenda continuará el lunes 19 de octubre con el V Concurso de Composición Big Band de Canarias, a las 20.00 horas en el Teatro Leal.
El martes 20 llegará Asesinato en el Leal, una experiencia participativa de misterio con sesiones a las 18.00 y las 20.00 horas. Los días 21 y 22, Marta Hazas y Javier Veiga protagonizarán Un matrimonio sin filtros, también en el Teatro Leal, a las 20.00 horas.
Finalmente, el jueves 22, la banda tinerfeña Nicotine Swing presentará su disco Borrando huellas a las 22.00 horas dentro del ciclo Efecto Laguna.
Durante octubre también continúa el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias (FICINDIE), con 19 películas en su selección oficial. La próxima sesión prevista en la Sala Cultural El Desleal será el jueves 22, a las 18.00 horas.