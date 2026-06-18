El PP de Santa Úrsula acusa al Gobierno local de “dar la espalda” al pequeño comercio

El Partido Popular (PP) en Santa Úrsula acusa al grupo de gobierno (AISU) de “dar la espalda” al pequeño comercio con su decisión solicitar al Ejecutivo regional la declaración del municipio como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).
Ello supondría tal y como adelantó este periódico el pasado mes, tener libertad horaria y de días de apertura para los establecimientos comerciales, permitiéndoles abrir al público los domingos y días festivos. Esta figura tiene como principal objetivo atender la alta demanda de personas en capitales, zonas costeras, cascos históricos o áreas de alta densidad de visitantes. En el caso del municipio norteño, según su alcalde, Juan Acosta, se justifica en el gran flujo de personas que lo visitan los fines de semana y festivos debido a su amplia y variada oferta gastronómica.
El concejal popular, Jorge Ojeda, señala que de llegar a implantarse la medida “supondría un nuevo golpe para el pequeño comercio local” y “beneficiaría exclusivamente a las grandes cadenas comerciales” mientras que los autónomos, pequeños empresarios y negocios familiares del municipio quedarían en desventaja”.
Por ello, el PP presentará una moción en el próximo pleno municipal, para exigir la retirada inmediata de la solicitud presentada por la Corporación local ante el Gobierno de Canarias. “Si el objetivo real fuera aumentar la oferta comercial los domingos y festivos, el pequeño comercio ya tiene mecanismos para hacerlo, esta medida solo beneficia a las grandes superficies que ya operan en el municipio”, añade el concejal popular.
El edil recuerda que “la legislación actual ya permite la apertura en domingos y festivos de los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados”, por eso considera que la declaración solicitada “carece de utilidad para el comercio tradicional”.
“Cada cierre de un pequeño comercio supone menos empleo, menos actividad económica y menos vida para nuestras calles. Santa Úrsula necesita políticas que fortalezcan a sus emprendedores y comerciantes, no decisiones que favorezcan aún más a quienes parten de una posición dominante”, subraya.
Por todo ello, el PP insta al grupo de gobierno a rectificar y retirar una propuesta que considera “lesiva para el comercio tradicional, el empleo local y el modelo económico de proximidad que siempre ha caracterizado a Santa Úrsula”.