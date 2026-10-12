Los Realejos Misterioso 2026 regresa a Tenerife del 24 al 31 de octubre con una programación gratuita que combina rutas por antiguos caminos, historias de fenómenos paranormales, conferencias y conciertos en cementerios. El Ayuntamiento ya ha abierto las inscripciones para las dos rutas guiadas que inaugurarán esta nueva edición.
La iniciativa, organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico y Fiestas, recupera relatos y tradiciones vinculados a la muerte, lo oculto y la celebración de finados.
El alcalde, Adolfo González, y la concejala del área, Isabel Socorro, han presentado las actividades previstas para esta edición, que tendrá como escenarios principales las Vueltas de Tigaiga, la Casa de La Parra y los tres cementerios municipales.
Rutas gratuitas del misterio en Tenerife: fechas e inscripciones
Las primeras actividades serán las Rutas del Misterio por el Camino de las Vueltas, que se celebrarán el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, ambas a las 17.00 horas.
El recorrido discurre por un antiguo camino que conecta Tigaiga con Icod el Alto. Durante siglos, esta vía fue la única comunicación entre Realejo Bajo e Icod el Alto, antes de la construcción de la actual carretera insular.
Su historia está asociada a numerosos relatos, leyendas y episodios misteriosos que se han transmitido entre generaciones y que protagonizarán las rutas temáticas.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa mediante los formularios habilitados por el Ayuntamiento:
- Sábado 24 de octubre: Inscripción para la ruta del misterio.
- Domingo 25 de octubre: Inscripción para la ruta del misterio.
Conferencias sobre fenómenos paranormales, muerte y tradiciones
El Espacio Cultural Casa de La Parra, ubicado en Realejo Bajo, concentrará buena parte de la programación entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre. Todas las actividades comenzarán a las 20.00 horas, con entrada libre.
El lunes 26 se celebrará la tertulia Lo que no se cuenta 4.0, moderada por el periodista e investigador Gregorio González. El martes 27, la escritora Ariadna Criado García presentará su libro Colón, el mensajero de Dios.
El miércoles 28 será el turno del historiador del arte Juan Alejandro Lorenzo Lima, quien abordará las representaciones de la muerte y los retratos post mortem en Canarias durante el Antiguo Régimen.
La antropóloga Grecy Pérez Amores protagonizará la sesión del jueves 29, dedicada a los animales rituales, la justicia ambiental y las prácticas religiosas contemporáneas.
El viernes 30, Aldo Linares y Laura Serrano, integrantes del grupo HEPTA, dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, ofrecerán la charla La sensibilidad como puente.
Conciertos gratuitos en los cementerios de Los Realejos
La programación finalizará el sábado 31 de octubre, víspera de finados, con tres conciertos extraordinarios a cargo de Pentafonías Brass Quintet en los cementerios municipales.
Las actuaciones tendrán lugar en los siguientes horarios:
- 16.30 horas: Cementerio de San Antonio, en Icod el Alto.
- 17.30 horas: Cementerio de San Agustín de El Mocán, en Realejo Alto.
- 19.00 horas: Cementerio de San Francisco, en Realejo Bajo.
Estos conciertos completarán una semana de propuestas culturales que busca acercar al público las tradiciones funerarias, las leyendas populares y el patrimonio histórico de Los Realejos.
Toda la programación es gratuita, según ha confirmado el Ayuntamiento.