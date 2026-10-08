Santa Cruz de Tenerife celebra Finados con Don Juan Tenorio, brujería canaria y rutas teatralizadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó ayer la programación de artes escénicas del Organismo Autónomo de Cultura, que se llevará a cabo durante las próximas semanas. Finados, las rutas teatralizadas y las creaciones audiovisuales coparán la planificación con numerosas actividades y espectáculos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, manifestó que “las actividades programadas permiten acercarse a distintas expresiones de nuestro patrimonio cultural, especialmente a través de las propuestas vinculadas a los Finados y de las rutas teatralizadas en el Templo Masónico y el Parque García Sanabria. Se trata de iniciativas que combinan divulgación, interpretación y creación artística”.
La programación contará con uno de los grandes clásicos vinculados a Finados, Don Juan Tenorio, uno de los dramas románticos más representados del teatro español. La obra mantiene además un estrecho vínculo con el espíritu de Finados, al abordar cuestiones universales como la muerte, el arrepentimiento, la redención y la vida después del fallecimiento. Su representación durante estas fechas refuerza el carácter ritual y simbólico de una tradición que continúa formando parte de la cultura y la identidad colectiva. Las representaciones de Don Juan Tenorio tendrán lugar a las 19.00 horas en distintos centros comunitarios de la ciudad, como el de El Sobradillo, el 10 de octubre, el de Nuevo Obrero, el día 17 de octubre, o el de Valleseco, el 24.
La programación de Finados se completa con Una historia de brujería canaria, una experiencia de interpretación patrimonial creada por Néstor Verona que propone al público adentrarse en los rincones más oscuros y fascinantes de la memoria popular de Canarias. Las funciones se celebrarán el 17 de octubre, en el Centro Comunitario de Valleseco, a las 19.00 horas; los días 30 y 31 de octubre, en la Sala de Arte Los Lavaderos, a las 20.00 horas; el 7 de noviembre, en el Centro Comunitario Nuevo Obrero, a las 19.00 horas, y el 21 de noviembre, en el Centro Comunitario de Sobradillo, a las 19.00 horas.
Además, la Ruta Patrimonial: 100 años del García Sanabria invita a viajar un siglo atrás para descubrir cómo era el Santa Cruz de Tenerife de 1926, un año muy especial en el que la ciudad se preparaba para la inauguración de su nuevo Parque Municipal, hoy conocido como Parque García Sanabria. La ruta teatralizada se celebrará durante el mes de noviembre.
De igual modo, continúa Misterio en el Templo, una ruta teatralizada inmersiva por el Templo Masónico donde hay que resolver un misterio a través de una serie de pistas, secretos y preguntas.
Por otro lado, el espectáculo de danza ¡ABRE! Ya estoy aquí propone un recorrido por las distintas etapas de la mujer.