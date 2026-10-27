El Gobierno canario autoriza la planta de propano de Los Realejos pese al rechazo local

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer la autorización del Gobierno regional, mediante la consejería de Transición Ecológica, para la instalación de gas propano que levanta la compañía DISA en el polígono industrial de La Gañanía, en Los Realejos, cerca del barrio de La Cruz Santa y alejada de la ubicación inicial, junto a casas del núcleo de La Zamora. Se trata de la oficialización de la resolución del consejero del área, Mariano Hernández Zapata (PP), del 28 de septiembre, por la que se concede dicha autorización a la instalación de generación de emergencia de 14,8 MW-planta Tigaiga.
En el anuncio del BOC, de 23 páginas al incluir también las alegaciones y respuestas dadas, se recuerda que, desde ahora, se fija un plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de seis meses. “Cualquier modificación sustancial de las características de la instalación autorizada exigirá nueva resolución de autorización administrativa”, se advierte.
Además, el anuncio deja claro que las obras “se ejecutarán de conformidad con los condicionantes emitidos por los organismos afectados” y que, “con carácter previo a la puesta en servicio, deberá acreditarse ante esta Dirección General la vigencia y, en su caso, actualización de los permisos de acceso y conexión correspondientes al emplazamiento autorizado, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas por el gestor de la red para la conexión”.
Asimismo, y antes del “comienzo de las obras (…), el promotor constituirá las garantías necesarias, de acuerdo con la legislación, asegurando las coberturas por daños que la ejecución del proyecto pudiera causar a terceros”. En su punto noveno, se aclara que la administración podrá declarar la nulidad de esta autorización “si se comprobase la inexactitud de las declaraciones del solicitante que figuran en el expediente”.
Sobre el plazo máximo de esta planta de emergencia, que se justifica ante eventuales ceros energéticos en la Isla, se fija en tres años, “siendo posible la prórroga” si “el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulta necesario para garantizar el suministro eléctrico”, subrayando que las instalaciones “solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro”.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pero cabe un recurso de alzada ante la viceconsejera de Transición Ecológica en un mes, así como otros. Una posibilidad que el Ayuntamiento realejero, que se ha opuesto en varios plenos al proyecto por unanimidad (15 ediles del PP, 5 del PSOE y uno de CC), dejó claro ayer que aprovechará. De hecho, tras la publicación, hubo una sesión plenaria para aprobar esta reacción, después de consensuarlo con la Plataforma Vecinal de La Cruz Santa.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el alcalde, Adolfo González, dejó claro que recurrirán a un contencioso administrativo de fracasar la primera vía y que suspenden de forma cautelar el permiso regional, mientras que la portavoz de la plataforma, Carmen Luisa González, recalcó que adoptarán todas las medidas jurídicas necesarias, resaltando la coordinación con el consistorio en contra de “esta aberración que la ciudadanía del municipio y la totalidad del pleno ya han rechazado”.