El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la concejala de Bienestar Social, Luz Pilar García, presentaron la décimo sexta edición de la campaña Apadrina una ilusión, un proyecto municipal que, desde el enfoque social, busca la colaboración de madrinas y padrinos, tanto particulares, como de colectivos y de empresas, para que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente puedan llegar a todos los hogares del municipio en esta Navidad.
Hasta el 30 de noviembre se encuentra abierto el período en el que familias con especiales necesidades, por bajos recursos u otros motivos, sean susceptibles de acogerse como beneficiarias de esta iniciativa.
Para ello pueden ponerse en contacto con el área municipal de Bienestar Social, con el equipo de Menores, o a través de las trabajadoras sociales de las distintas oficinas UTS descentralizadas con el fin de que su situación familiar sea evaluada técnicamente. El formulario informativo de solicitud se encuentra en la web municipal.
Los vecinos, vecinas o colectivos que estén interesados en participar en la presente edición como padrinos o madrinas pueden contactar desde ya con el teléfono 649 383 515 a través de llamada o vía WhatsApp.
Se recuerda que el personal técnico municipal del área de Bienestar Social y su equipo de Menores es el encargado también de coordinar las necesidades que se deben cubrir entre las familias y las posibilidades de aportación por parte de padrinos o madrinas.
Se utilizará asimismo la base de datos de particulares y entidades colaboradoras de ediciones anteriores, por si quieren volver a tomar parte en esta acción solidaria.