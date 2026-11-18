La Navidad 2026 en Tenerife llega con numerosos planes gratis para toda la familia, desde conciertos y espectáculos de luces hasta cabalgatas, mercadillos y talleres infantiles. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y otros municipios de la Isla ya han anunciado actividades que permitirán disfrutar de las fiestas sin necesidad de comprar entradas.
La programación comenzará a cobrar protagonismo este jueves, 19 de noviembre, con el encendido del alumbrado navideño de Santa Cruz, mientras que La Laguna celebrará su inauguración oficial el viernes 20. A estas citas se sumarán durante diciembre actividades gratuitas en diferentes localidades del norte y sur de Tenerife.
En la capital tinerfeña, el Ayuntamiento presentó este martes un calendario de casi cien actividades navideñas, repartidas por los cinco distritos. Sin embargo, no será necesario acudir únicamente a Santa Cruz para encontrar propuestas sin coste.
Estos son algunos de los planes gratuitos de Navidad en Tenerife que ya tienen fecha y lugar confirmados.
Encendidos de Navidad y conciertos gratis en la Navidad 2026 en Tenerife
1. Encendido de las luces de Santa Cruz: jueves 19 de noviembre
La plaza de La Candelaria acogerá a las 19.30 horas uno de los primeros grandes actos navideños de Tenerife. El Ayuntamiento ha preparado un espectáculo de música e iluminación que culminará con el encendido de los 2,3 millones de puntos LED instalados en la capital. La celebración contará también con las actuaciones musicales de Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé, en una jornada abierta al público.
2. La Laguna enciende la Navidad con Rosana: viernes 20 de noviembre
Un día después llegará el turno de San Cristóbal de La Laguna, que encenderá su alumbrado navideño el viernes 20 de noviembre, a las 20.00 horas, en el entorno de la torre de La Concepción. El municipio estrenará nuevos elementos decorativos y ofrecerá un concierto de Rosana después del encendido. Para facilitar la asistencia, Titsa habilitará una lanzadera gratuita desde el entorno del Centro Comercial Alcampo hasta el Intercambiador de La Laguna.
3. Conciertos al aire libre en Santa Cruz: del 20 al 22 de noviembre
La plaza de La Candelaria volverá a reunir actuaciones musicales durante el primer fin de semana navideño. El programa incluye encuentros de agrupaciones folclóricas los días 20, 21 y 22 de noviembre, un concierto de big band de jazz el sábado 21, a las 20.00 horas, y una actuación de la Banda Municipal con temática infantil el domingo 22, a las 17.00 horas.
Son propuestas organizadas en un espacio público que permiten disfrutar de la música sin recurrir a grandes espectáculos de pago.
Actividades navideñas gratuitas para niños y familias
4. La Noche en Blanco de La Laguna: sábado 28 de noviembre
El casco histórico de La Laguna acogerá el sábado 28 de noviembre una nueva edición de La Noche en Blanco, con propuestas culturales, comerciales y familiares desde la mañana hasta la noche. El programa contempla teatro de calle, pasacalles, actividades inclusivas y espacios como Canary Market o Ciudad de Cuentos.
Uno de los principales atractivos será el concierto de M-Clan en la plaza del Cristo, que pondrá el cierre musical a una jornada de actividades abiertas al público.
5. Talleres gratuitos de Navidad en Anaga: hasta el 4 de diciembre
Las familias que busquen actividades prácticas también tienen una opción en Santa Cruz de Tenerife. El distrito Anaga organiza talleres gratuitos de manualidades navideñas en Casas de la Cumbre, Igueste de Anaga, Almáciga y María Jiménez.
Las sesiones se celebran en distintas fechas hasta el 4 de diciembre, con horarios de tarde. No requieren inscripción previa, aunque las plazas son limitadas y se asignan por orden de llegada.
6. La Banda de Los Copos: del 18 de diciembre al 4 de enero
Otro de los atractivos de la programación de Santa Cruz será el espectáculo La Banda de Los Copos, previsto en la plaza del Cabildo. La actividad combinará iluminación y proyecciones y tendrá lugar desde el 18 de diciembre de 2026 hasta el 4 de enero de 2027.
La programación oficial establece tres pases diarios, de 19.00 a 19.30, de 20.00 a 20.30 y de 21.00 a 21.30 horas.
7. La primera cabalgata de Papá Noel en Santa Cruz: 22 de diciembre
La capital estrenará este año una cabalgata de Papá Noel que recorrerá las principales calles del centro. El desfile comenzará el martes 22 de diciembre, a las 18.30 horas, desde el parque García Sanabria. Continuará por la calle del Pilar y la plaza de España hasta finalizar en la plaza de La Candelaria, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel.
8. Concierto Disney de Los Cantadores: 26 de diciembre
La música tendrá otra cita destacada el sábado 26 de diciembre, con el espectáculo de Los Cantadores inspirado en el universo Disney. El concierto, titulado Villanos, el Reino del Mal, se celebrará a las 20.30 horas en la plaza de La Candelaria.
La organización ha confirmado que será gratuito, por lo que se presenta como una opción para disfrutar en familia durante las vacaciones escolares.
9. Fin de Año Infantil: 27 de diciembre
Los niños también podrán celebrar su propia despedida de 2026 unos días antes de Nochevieja. El domingo 27 de diciembre, la plaza de La Candelaria acogerá el Fin de Año Infantil, desde las 11.00 hasta las 15.00 horas.
La programación incluirá actividades dirigidas a los más pequeños y unas campanadas infantiles a las 12.00 horas.
Mercadillos de Navidad que se pueden visitar sin pagar entrada
10. Mercadillo de Navidad de Santa Cruz: del 16 de diciembre al 6 de enero
La Alameda del Duque de Santa Elena acogerá el mercadillo navideño de la capital desde el 16 de diciembre hasta el 6 de enero. El horario previsto es de 10.00 a 22.00 horas, con puestos de productos artesanales y artículos de temporada. A esta propuesta se suma el Gastro Navidad Market, que este año se trasladará al entorno del lago de la plaza de España, junto al árbol navideño de 30 metros.
Pasear por estos espacios permite disfrutar del ambiente festivo, aunque las compras y las consumiciones tienen coste.
11. Mercado de Artesanía de Puerto de la Cruz: del 11 al 13 de diciembre
El norte de Tenerife también contará con un mercadillo navideño de acceso libre. La tercera edición del Mercado de Artesanía de Navidad de Puerto de la Cruz está prevista del 11 al 13 de diciembre, en el entorno de la plaza de los Reyes Católicos y el paseo marítimo.
La cita reunirá artesanos y productos elaborados en Tenerife, con distintas opciones para encontrar regalos de producción local.
12. Navidad en Los Realejos y Costa Adeje: durante diciembre
En Los Realejos, el Mercado de la Navidad se celebrará los días 18, 19 y 20 de diciembre en las plazas de La Unión y Viera y Clavijo. Además de los puestos comerciales, la programación anunciada contempla actuaciones musicales, talleres creativos y actividades infantiles gratuitas. En el sur de la Isla, Atlantic Markets Navidad está previsto del 12 al 24 de diciembre en el entorno de Parque Royal, en Costa Adeje.
13. La casa más navideña de Canarias: 29 de noviembre
La conocida como la casa más navideña de Canarias, situada en el número 189 de la carretera de El Boquerón, en Valle de Guerra (La Laguna), volverá a iluminarse el domingo 29 de noviembre, a las 19.00 horas, con acceso gratuito. La vivienda de la familia Barroso, que lleva más de 30 años convirtiéndose en un atractivo navideño, ha llegado a reunir más de 80.000 bombillas, belenes y figuras decorativas. Este año, además, su apertura tendrá un carácter solidario, con una campaña de recogida de juguetes hasta el 2 de enero de 2027 y de alimentos hasta el 22 de diciembre. Las donaciones se destinarán a la asociación Kilómetros por Sonrisas y a Cáritas de Valle de Guerra.