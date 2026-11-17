La Navidad 2026 comienza a iluminar Canarias con los primeros encendidos del alumbrado festivo en distintos municipios del Archipiélago. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Ingenio y Los Llanos de Aridane ya tienen fechas para inaugurar sus luces, mientras que otras localidades preparan sus actos para finales de noviembre y principios de diciembre.
Los ayuntamientos han comenzado a presentar sus programaciones, que incluyen conciertos, espectáculos de luces, actividades infantiles y propuestas comerciales. Algunas celebraciones tendrán lugar esta misma semana, con Santa Cruz de Tenerife como una de las primeras grandes citas, el jueves 19 de noviembre.
La campaña navideña ya ha arrancado en otros puntos de las Islas. Es el caso de Agüimes, en Gran Canaria, que celebró su encendido el pasado sábado 14 de noviembre, con más de 700.000 luces LED repartidas por el municipio.
Cuándo se encienden las luces de Navidad en Tenerife
La capital tinerfeña inaugurará su alumbrado el jueves 19 de noviembre, a las 19.30 horas, en la plaza de La Candelaria. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha preparado un acto con música en directo, un espectáculo de luces y un concierto de villancicos de Los Sabandeños.
La iluminación llegará a más de 600 ubicaciones distribuidas por los cinco distritos del municipio, según los datos facilitados por el Consistorio.
Un día después, el viernes 20 de noviembre, será el turno de San Cristóbal de La Laguna. El Ayuntamiento ha confirmado que el encendido se celebrará en el entorno de la plaza de La Concepción, en pleno casco histórico.
La ciudad contará con más de 3.500 motivos decorativos LED y una programación festiva que acompañará el inicio de la campaña navideña. La hora exacta del encendido está pendiente de confirmación.
Ese mismo viernes, Candelaria encenderá su alumbrado a las 19.00 horas, con un espectáculo especial en la fachada del Ayuntamiento. La programación comenzará a las 17.00 horas con actividades infantiles, talleres y actuaciones musicales en diferentes espacios del casco.
Uno de los principales atractivos será el videomapping La llave de la Navidad, que tendrá pases a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas. También habrá una feria de tapas y vinos en la plaza de Los Pescadores.
Encendidos navideños en Gran Canaria: fechas y lugares
En Gran Canaria, Agüimes fue uno de los primeros municipios en inaugurar su decoración navideña. Lo hizo el sábado 14 de noviembre en el Cruce de Arinaga, con un espectáculo lumínico, actividades familiares y actuaciones de Los Sabandeños y Escuela de Calor.
La siguiente cita municipal confirmada llegará el sábado 21 de noviembre en Ingenio, donde las actividades comenzarán a las 17.00 horas en la plaza de la Candelaria.
El programa incluirá propuestas infantiles, un pasacalle y actuaciones de Cantajuego y Los Salvapantallas. El encendido se realizará después del pasacalle previsto para las 19.00 horas, aunque no se ha concretado el minuto exacto.
Por su parte, Telde tiene previsto inaugurar su iluminación el viernes 27 de noviembre. El municipio prepara una Ruta de la Navidad con 210.000 luces LED, diez árboles navideños y diferentes instalaciones decorativas.
El parque Arnao volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la campaña, con elementos luminosos y espacios destinados a las familias.
Otras localidades también aparecen en los calendarios de encendidos:
- Gáldar: viernes 27 de noviembre, a las 19.00 horas, según las agendas consultadas.
- Vega de San Mateo: viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el inicio de su mercado navideño.
- Tejeda: sábado 28 de noviembre, con actividades previstas en la plaza de la Vaguada.
En estos últimos municipios conviene comprobar la programación definitiva y los horarios publicados por sus respectivos ayuntamientos.
La Palma encenderá sus luces de Navidad el 21 de noviembre
En La Palma, Los Llanos de Aridane ha confirmado para el sábado 21 de noviembre, a las 20.45 horas, el encendido oficial del alumbrado navideño.
La jornada comenzará a las 18.00 horas con actividades dirigidas al público infantil. A las 19.00 horas actuará el Aula de Ballet, bajo la dirección de Judith Hernández.
A las 20.15 horas está prevista la inauguración del tradicional Nacimiento diseñado por Marcelino Hernández, acompañada por una actuación de Los Arrieros.
Posteriormente, el encendido de las luces contará con el espectáculo Una Luz en el Corazón, un Ángel en el camino, bajo la dirección artística de Freddy Mendoza y con la participación de Aridane Gospel Choir.
La celebración concluirá con un tributo musical a Luis Miguel, interpretado por Danyssel.
Encendidos de Navidad en centros comerciales de Canarias
Además de los actos organizados por los ayuntamientos, varios centros comerciales han anunciado sus propias celebraciones.
En Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Comercial Las Arenas encenderá sus luces el viernes 20 de noviembre, a las 19.30 horas, en la plaza de la Fuente.
El Centro Comercial Alisios, en Tamaraceite, celebrará su encendido el sábado 21 de noviembre, también a las 19.30 horas.
En Fuerteventura, el Centro Comercial El Campanario, situado en Corralejo, tiene anunciada una gala de encendido para el sábado 21 de noviembre, a las 18.30 horas.
Estas celebraciones corresponden a establecimientos comerciales y son independientes de los encendidos generales de cada municipio.
Calendario de encendidos navideños en Canarias 2026
Estas son las principales fechas anunciadas hasta el 17 de noviembre:
|Lugar
|Fecha
|Hora
|Agüimes (Gran Canaria)
|14 noviembre
|Ya celebrado
|Santa Cruz de Tenerife
|19 noviembre
|19.30
|La Laguna (Tenerife)
|20 noviembre
|Por confirmar
|Candelaria (Tenerife)
|20 noviembre
|19.00
|C. C. Las Arenas (Gran Canaria)
|20 noviembre
|19.30
|Ingenio (Gran Canaria)
|21 noviembre
|Actividades desde las 17.00
|Los Llanos de Aridane (La Palma)
|21 noviembre
|20.45
|C. C. Alisios (Gran Canaria)
|21 noviembre
|19.30
|C. C. El Campanario (Fuerteventura)
|21 noviembre
|18.30
|Telde (Gran Canaria)
|27 noviembre
|Por confirmar
|Gáldar (Gran Canaria)
|27 noviembre
|19.00, pendiente de validación municipal
|Vega de San Mateo (Gran Canaria)
|27 noviembre
|Por confirmar
|Tejeda (Gran Canaria)
|28 noviembre
|Por confirmar