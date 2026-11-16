La Laguna enciende la Navidad este viernes: 12 ángeles luminosos gigantes y un concierto de Rosana

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Servicios Municipales y Fiestas, ha presentado la propuesta de iluminación navideña para 2026, una campaña que, bajo el lema ‘La Laguna, tu HOGAR en Navidad’, llenará de luz y ambiente festivo los pueblos y barrios del municipio. Más de 3.500 motivos decorativos LED conforman un despliegue que este año incorpora nuevas composiciones, elementos luminosos en movimiento y diseños concebidos para embellecer las calles tanto de día como de noche. El encendido principal tendrá lugar este viernes, 20 de noviembre, en el entorno de la plaza de La Concepción.
La presentación de este evento contó con la participación del alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, y los concejales de Servicios Municipales y Fiestas, Fran Hernández y Dailos González, entre otros representantes de la Corporación local.
Fran Hernández destacó que “desde el Consistorio hemos querido dar un paso más en la decoración navideña, con una propuesta elegante, cuidada y capaz de sorprender. La Carrera es uno de los mejores ejemplos de este trabajo, con doce grandes ángeles que crean un espectáculo de luz sobre una de nuestras vías más emblemáticas. Solo en esta arteria del casco histórico estimamos unos siete kilómetros de guirnaldas y alrededor de 80.000 lámparas LED”, añadió.
Por su parte, Dailos González apuntó que “se trata de una de las noches más especiales del año para la ciudad y, por ese motivo, hemos diseñado una agenda cargada de sorpresas y actuaciones, entre las que destaca el concierto que ofrecerá la cantante Rosana tras el encendido, una de las artistas más internacionales del archipiélago”.
Asimismo, ambos representantes municipales recordaron que este año no solo habrá novedades en cuanto al alumbrado, sino que se ha decidido separar el fin de semana del encendido del de la Noche en Blanco, atendiendo a las solicitudes de los comerciantes y ampliando así la campaña de estas fechas señaladas.
Una de las principales incorporaciones de esta edición se concentra en la calle Obispo Rey Redondo, conocida como La Carrera, donde se han renovado los seis techos luminosos que adornan este trayecto. La nueva composición incorpora doce grandes ángeles, de cinco metros de ancho y dos de alto, con secuencias de luz que generan efectos de movimiento. Cada figura cuenta con tres colas luminosas formadas por diez líneas de aproximadamente doce metros de longitud, lo que convierte esta instalación en uno de los elementos más llamativos de la ornamentación navideña.
Las novedades también alcanzan a las calles Herradores y San Agustín, donde se han instalado nuevas arquerías de inspiración nórdica, engalanadas con espumillón y tiras brillantes que realzan sus formas durante el día. Al caer la noche, los juegos de iluminación LED crearán efectos de movimiento que transformarán el aspecto de estos espacios. La propuesta combina nuevos diseños con piezas reutilizadas de campañas anteriores, adaptados a las características arquitectónicas del centro histórico.
Fran Hernández señaló que “uno de los objetivos de este año era conseguir que la Navidad estuviera presente durante las veinticuatro horas del día. No queríamos un montaje que solo destacara cuando se encendieran las luces, sino que también aportara belleza y ambiente navideño durante las horas de sol. Todo ello con tecnología LED de bajo consumo, aprovechamiento de materiales y una planificación que nos permite ofrecer nuevas composiciones sin que estas mejoras representen un coste adicional para el Ayuntamiento, al estar contempladas en el contrato de la empresa concesionaria”.
La magnitud del despliegue se refleja también en las estimaciones técnicas de la empresa Effico, responsable de los trabajos a través del servicio municipal de alumbrado público. Según estos cálculos orientativos, el conjunto de motivos navideños del centro histórico podría reunir alrededor de un millón de lámparas LED y unos 70 kilómetros de cableado decorativo. La preparación comenzó durante el verano y ha requerido meses de planificación, instalación y comprobaciones técnicas para garantizar el correcto funcionamiento de los distintos dispositivos.
El encendido principal se celebrará el viernes 20 de noviembre en el entorno de la plaza de La Concepción, una ubicación elegida por ofrecer mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad para el público. La celebración se adelanta una semana respecto a la previsión inicial y permitirá separar esta cita de la Noche en Blanco, prevista para el sábado 28 de noviembre, con el propósito de favorecer la actividad comercial y hostelera durante dos fines de semana consecutivos.
La programación continuará el sábado 21 de noviembre con los encendidos de Bajamar, a las 19:00 horas, y Punta del Hidalgo, a las 20:00 horas. El domingo 22 será el turno de Valle de Guerra, a las 19:00 horas en la zona de El Puente, y de Tejina, a las 20:00 horas en El Ramal. Finalmente, el lunes 23 de noviembre se celebrarán los actos de La Cuesta, a las 19:00 horas en la plaza del Tranvía, y de Taco, a las 20:00 horas en la plaza del Número.
Por último, Fran Hernández subrayó que “la Navidad de La Laguna no se limita al centro histórico. Queremos que llegue a nuestros pueblos y barrios, que sus plazas y calles sean también espacios de encuentro y que las familias puedan compartir estos momentos cerca de sus hogares. Esta iluminación es una invitación a salir, a disfrutar de nuestro comercio, de nuestra restauración y de todo lo que hace especial a La Laguna. Porque, más allá de las luces, lo verdaderamente importante de estas fechas son las personas con las que las compartimos”.
Dailos González hizo un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía, para que acuda con la suficiente antelación ese día a la ciudad, recurriendo preferentemente al transporte público. Desde el Ayuntamiento de La Laguna, teniendo en cuenta la asistencia de años anteriores, se espera una elevada afluencia de público y la llegada temprana será fundamental para asegurar un lugar óptimo para el disfrute del espectáculo.