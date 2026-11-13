La Laguna prepara el encendido de las luces de Navidad 2026: fecha, lugar y novedades

El Ayuntamiento de La Laguna presentará este lunes, 16 de noviembre, los detalles del alumbrado navideño de 2026, cuyo encendido oficial está previsto para el próximo viernes 20 de noviembre.
La iluminación llegará a los distintos pueblos y barrios del municipio, mientras que el acto central se celebrará este año en un nuevo escenario.
El lunes, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández darán a conocer las principales novedades de la decoración navideña, su distribución por el municipio y los detalles de la ceremonia de encendido.
Cuándo y dónde será el encendido de Navidad en La Laguna
El Ayuntamiento ya había confirmado que el encendido de las luces de Navidad tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, una semana antes de lo previsto inicialmente.
Otra de las novedades es el cambio de ubicación del acto central, que se trasladará al entorno de la plaza de La Concepción, en pleno casco histórico.
Según explicó el Consistorio en octubre, la elección responde a la necesidad de disponer de un espacio con mayor capacidad para recibir al público durante el inicio de las celebraciones navideñas.
La hora exacta del encendido y los detalles del espectáculo que lo acompañará todavía están pendientes de confirmación oficial.
Desde el área de Servicios Municipales se trabaja en una propuesta de iluminación que incorporará nuevos elementos decorativos, diseñados para tener presencia tanto durante el día como por la noche.
El alumbrado se extenderá por calles, plazas y espacios públicos de los diferentes pueblos y barrios de La Laguna.
Por qué La Laguna adelanta el encendido navideño
La decisión de adelantar una semana el encendido responde a cuestiones organizativas y a las necesidades trasladadas por los comerciantes del centro.
El concejal Fran Hernández explicó que el objetivo es facilitar que los establecimientos puedan preparar y reponer sus productos antes de otra de las grandes citas comerciales del municipio: La Noche en Blanco.
De esta manera, La Laguna distribuirá dos de sus principales acontecimientos de la campaña navideña en fines de semana consecutivos.
La iluminación también busca contribuir a la actividad comercial y hostelera durante las fiestas, además de extender la ambientación navideña a los distintos núcleos de población.
La Noche en Blanco llegará con M-Clan
La programación continuará el sábado 28 de noviembre con una nueva edición de La Noche en Blanco de La Laguna. Esta jornada combinará actividades culturales, musicales, familiares y comerciales desde la mañana hasta la noche.
Entre las propuestas anunciadas figuran el regreso de Canary Market, Ciudad de Cuentos, actividades deportivas, teatro en la calle y diferentes iniciativas en museos y espacios culturales.
Uno de los principales atractivos será el concierto de M-Clan en la plaza del Cristo, ya confirmado por el Ayuntamiento.
También se preparan cuatro pasacalles con participación de artistas locales, nacionales e internacionales.
Antes de esa cita, el Ayuntamiento dará a conocer este lunes los detalles pendientes del alumbrado navideño, que marcará el inicio de las celebraciones de Navidad en el municipio.