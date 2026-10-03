La Noche en Blanco de La Laguna ya tiene fecha: viene M-Clan y el popular encendido navideño será en La Concepción

La Noche en Blanco 2026 ya tiene fecha y uno de sus principales nombres propios. La tradicional cita se celebrará el próximo sábado 28 de noviembre y tendrá a M-Clan como cabeza de cartel musical, según han confirmado fuentes municipales a DIARIO DE AVISOS.
El evento volverá a llenar las calles del casco histórico de San Cristóbal de La Laguna con una programación que combinará música, comercio, cultura y actividades de ocio. No obstante, la programación completa todavía no ha sido presentada oficialmente por el Ayuntamiento.
El encendido de Navidad cambia de escenario
Antes de La Noche en Blanco llegará otra de las citas que cada año congrega a miles de personas en Aguere. El encendido de las luces de Navidad de La Laguna tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a las 20.00 horas, según han confirmado las mismas fuentes a DIARIO DE AVISOS.
La principal novedad estará en el escenario elegido. El acto abandona la Plaza del Adelantado y se traslada a la plaza de La Concepción, donde se dará oficialmente la bienvenida a la iluminación navideña de 2026.