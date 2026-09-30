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Una avería deja sin agua varias zonas de La Laguna

Obliga a realizar una actuación de urgencia para reparar la instalación
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Una avería en la red de abastecimiento de agua afectará durante la noche de este miércoles a la madrugada del jueves, a la zona de Gracia y sus alrededores, en La Laguna, según ha informado Teideagua.

La incidencia se debe a la rotura de una válvula situada en la calle Pedro Zerolo, lo que obliga a realizar una actuación de urgencia para reparar la instalación.

Los trabajos comenzarán a las 23.00 horas de este miércoles, 30 de septiembre, y la empresa estima que el servicio pueda quedar restablecido antes de las 6.00 horas de la mañana del jueves, 1 de octubre.

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    “Estamos trabajando para reparar una avería que afecta a la zona de Gracia y alrededores”, ha señalado Teideagua a través de sus canales oficiales.

    La compañía ha indicado que la intervención se desarrollará durante la madrugada con el objetivo de solucionar la rotura de la válvula y recuperar el suministro de agua en las zonas afectadas lo antes posible.

    Teideagua mantiene como previsión que la reposición del servicio se produzca en torno a las 6.00 horas, aunque el horario podría depender del desarrollo de los trabajos de reparación.

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