Una avería deja sin agua varias zonas de La Laguna

Una avería en la red de abastecimiento de agua afectará durante la noche de este miércoles a la madrugada del jueves, a la zona de Gracia y sus alrededores, en La Laguna, según ha informado Teideagua.
La incidencia se debe a la rotura de una válvula situada en la calle Pedro Zerolo, lo que obliga a realizar una actuación de urgencia para reparar la instalación.
Los trabajos comenzarán a las 23.00 horas de este miércoles, 30 de septiembre, y la empresa estima que el servicio pueda quedar restablecido antes de las 6.00 horas de la mañana del jueves, 1 de octubre.
🔴 🔵 Estamos trabajando para reparar una avería que afecta a la zona de Gracia y alrededores, #LaLaguna.— Teidagua (@teidagua) September 30, 2026
Estimamos la reposición del Servicio a las 6:00 h. https://t.co/EgI1kMbEQg
Disculpen las molestias. pic.twitter.com/zLhdYEamJk
“Estamos trabajando para reparar una avería que afecta a la zona de Gracia y alrededores”, ha señalado Teideagua a través de sus canales oficiales.
La compañía ha indicado que la intervención se desarrollará durante la madrugada con el objetivo de solucionar la rotura de la válvula y recuperar el suministro de agua en las zonas afectadas lo antes posible.
Teideagua mantiene como previsión que la reposición del servicio se produzca en torno a las 6.00 horas, aunque el horario podría depender del desarrollo de los trabajos de reparación.