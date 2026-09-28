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Una rotura deja sin agua a vecinos de varias zonas de Los Realejos

Aquare trabaja para restablecer el suministro tras una avería durante las obras de la TF-333
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Una rotura accidental en una tubería de abastecimiento de agua en Los Realejos ha provocado un corte del suministro que afecta a varios puntos del municipio. La incidencia se ha producido durante las obras que ejecuta el Cabildo de Tenerife en la TF-333, según ha informado el Ayuntamiento realejero.

La empresa municipal de aguas, Aquare, ha comunicado que la avería se localiza en la zona de La Zamora y afecta tanto a calles como a urbanizaciones y núcleos residenciales.

En concreto, el corte de agua afecta a calle La Trinidad, Carretera General de La Zamora (TF-333), calle Los Afligidos, Urbanización La Grimona, Ciudad Jardín, La Higuerita y todo el núcleo de La Montaña.

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Trabajos para restablecer el agua en Los Realejos

El personal técnico de Aquare se encuentra trabajando para solucionar la incidencia y restablecer el suministro de agua en las zonas afectadas.

La empresa municipal ha indicado que los trabajos buscan recuperar el servicio “a la mayor brevedad posible”.

La información facilitada por el Ayuntamiento no establece una hora concreta para el restablecimiento del suministro.

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