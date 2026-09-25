Reabren la playa de El Socorro: “La calidad del agua es excelente”

La playa de El Socorro, en Los Realejos, será reabierta a lo largo de la mañana de hoy después de que el Consistorio realejero anunciara que “las nuevas analíticas garantizan la calidad excelente del agua“.
El pasado miércoles, la playa de El Socorro, en Los Realejos, quedó cerrada al baño después de que los controles rutinarios sobre la calidad del agua detectaran un episodio de contaminación de corta duración por índices de E-coli superiores a los valores de referencia.
Personas presentes en El Socorro explicaron a DIARIO DE AVISOS que un mensaje difundido por megafonía advirtió a los usuarios de la situación y que los socorristas comenzaron a pedir a los bañistas que abandonaran el agua.
Problemas con el agua en el norte de Tenerife
El cierre de El Socorro se produjo después de los episodios registrados durante este mismo verano en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, situada también en el Valle de La Orotava.
Playa Jardín permaneció cerrada al baño durante algo más de 11 meses, desde julio de 2024 hasta su reapertura el 17 de junio de 2025, después de los problemas de contaminación que afectaron a este tramo del litoral portuense. El propio Ayuntamiento de Puerto de la Cruz confirmó entonces que la playa recuperaba el baño tras casi un año de restricciones.
Los problemas volvieron a aparecer este verano. El 12 de agosto de 2026 se decretó un cierre preventivo en una zona de Playa Jardín después de que una analítica de Salud Pública detectara un resultado desfavorable. La restricción se levantó dos días después tras confirmarse que el agua volvía a ser apta para el baño.
A comienzos de septiembre se produjo otro episodio. Playa Grande y El Charcón fueron cerradas el día 3 después de detectarse niveles de Escherichia coli superiores a los valores de referencia. Ambas zonas reabrieron al día siguiente tras nuevos análisis favorables de Salud Pública.
Estos antecedentes han mantenido el foco sobre los problemas de saneamiento y vertidos del litoral del Valle de La Orotava, especialmente en el entorno de Punta Brava y Playa Jardín.
En este último enclave se encuentra el emisario submarino cuya situación ha generado durante los últimos años actuaciones y estudios por parte de las administraciones. Ya en julio de 2024, el Gobierno de Canarias informó de una inspección sobre el emisario de Punta Brava después de las elevadas concentraciones de contaminantes biológicos que habían obligado a impedir el baño en Playa Jardín.