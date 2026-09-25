Más de 30 grados incluso de madrugada: Canarias registra las tres mínimas más altas de España

Una de cada seis estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (es decir, unas 150) alcanzaron o superaron los 35ºC este jueves, según ha señalado el organismo estatal a través de su cuenta en ‘X’. De hecho, zonas de Andalucía y Extremadura rozaron los 40ºC y en algunas localidades canarias no bajaron de 30°C durante la madrugada.
En concreto, las máximas más altas de España se registraron en El Granado, Huelva (39,6ºC); Tablada, Sevilla (39,5ºC); y Badajoz (39,1ºC). En el otro extremo, las mínimas más altas de todo el país se dieron en Agaete, Gran Canaria (31,2ºC); Agaete – Suerte Alta, Gran Canaria (30,9ºC); y Pájara, Fuerteventura (30,1ºC). Eso sí, las temperaturas irán bajando en los próximos días, según AEMET.
Septiembre de 2026 será “prácticamente seguro” el septiembre más cálido de la serie histórica del organismo estatal, que comenzó en 1961, según señaló este jueves AEMET. Con los datos observados hasta el día 22 y previstos hasta el 30, la temperatura media de septiembre 2026 sería de 22,4°C, +3,3°C por encima de lo normal. “Lo podríamos calificar como un mes de verano más, pues la temperatura media de la estación estival en España es 22,1ºC”, apuntó.